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竄改數據偏袒中國大陸 IMF總裁去留將出爐

中職／家住桃園的曾陶鎔 轟完三分砲回家幫爸爸慶生

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
曾陶鎔敲出三分砲、單場貢獻4分打點。圖／味全龍隊提供
曾陶鎔敲出三分砲、單場貢獻4分打點。圖／味全龍隊提供

曾陶鎔今天炸裂三分砲，加上9局的一壘打追加保險分，掃回味全龍隊的最後4分，幫助球隊以9：6嚇退樂天桃猿隊的反撲氣焰，今天正好是曾陶鎔爸爸的58歲生日，他賽前就希望可以打好一點，「送給爸爸生日禮物」。

碰上打線嗆辣的猿隊，龍隊今天火力更凶猛，13支安打灌進9分，曾陶鎔的三分砲一度幫助龍隊取得8：2的全場最大領先時刻，在比分緊咬之際，9局再以適時安打為龍隊添分。

龍隊本季碰上黃子鵬、張喜凱這類下勾、側投，先前打得並不順，今天讓張喜凱先發4.1局失5分退場，總教練葉君璋指出，「其實去年在二軍都有打過（張喜凱），而且不會打不好，選手對他應該都滿有想法，但不知道為什麼上一軍後打下勾比較吃力。」

今天攻破張喜凱，後續面對猿隊牛棚也有分數進帳，葉君璋說：「打擊上慢慢有比較有策略、比較有想法，之前不夠冷靜、經驗不足，慢慢會比較知道怎麼去比賽。」

曾陶鎔家住桃園，久違開砲，剛好碰上爸爸的生日，由於球隊明天休兵，他原本就計畫今天要回家幫爸爸慶生，「想說打好一點，送給爸爸生日禮物，剛好有全壘打。」他表示，自己近況不佳，開轟的打席努力設定好球帶、積極攻擊，「剛好抓到那顆球」。

曾陶鎔 張喜凱

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