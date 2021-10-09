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中職／首座單場MVP等了7個月 鋼龍期待主場獻舞技

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊洋投鋼龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投鋼龍。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天以9：6擊敗樂天桃猿隊，洋投鋼龍在歷經個人4連敗後奪勝，這也是他在中職的第一座單場MVP，對主場MVP也坦言期待，很想在球迷面前秀舞步。

鋼龍此役先發6局被敲6安打、失2分（責失1分），取得本季第3勝，他在傷癒重返先發後的6場出賽，有4場是優質先發，另有1場5局無失分，表現相當稱職，但隊友火力支援不足或是守備扯後腿，導致他的勝投難以進袋，近期是一波4連敗，直到今天終於畫下句點。

總教練葉君璋指出，「鋼龍的出賽，其實有些投得不差，只是有時候突然1局不穩，但多數內容可以接受，有時是我們守備的問題，像今天也是，幾乎每局都有守備上的問題，這種狀況也無法怪投手。」

鋼龍表示，現代棒球勝投並非先發投手的唯一衡量數據，還有其他指標可以考量，「能夠得到勝投當然很甜美，但不是看待自己價值的唯一因素。」

反倒是單場MVP，讓他直呼等好久，媒體提起這是他的第一座單場MVP，他笑得很開心，「我知道，等了7個月，很長一段時間，希望之後還有機會可以拿到更多次。」

中職各隊主場贏球時的單場MVP有跳舞習俗，鋼龍也知道，被問到是否期待在主場跳MVP舞蹈，連喊了兩次「Yes！」他笑說：「很期待可以在球迷面前帶上我精美的舞蹈，但舞步還在加強中。」

鋼龍透露，自己連在高中舞會都沒有跳過舞，真的只會基本舞步，「但是我已經和我太太報名了季末的舞蹈課，有機會一定會在大家面前好好大顯身手。」

中職 樂天桃猿 味全龍

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