中職／7.1局失1分壓制悍將 德保拉重回三冠王

中信兄弟隊德保拉又要回「三冠王」，用7.1局失1分的好投，率領球隊以3：1擊敗富邦悍將隊，拿下2連勝，明天系列賽最終戰有機會上演橫掃。

德保拉今天狀況不算好，被敲出8支安打是個人近7場最多，不過唯一失分在4局下，開局被林益全敲安，1出局後張進德安打推進、2出局後王正棠安打得分，其他局數兩度被攻占得點圈，但仍能守下。

最後德保拉在8局下1出局後投出保送而退場，總計用115球投了7.1局，僅失1分，另有6次三振、1次保送，連續7場投出優質先發。

賽前德保拉得分援護率4.8，今天隊友表現未達「標準」，不過已經夠用，2局上江坤宇犧牲短打送回第一分，4局上蘇緯達轟下第2分，7局陳子豪的安打也有1分打點。

在打線幫忙下，德保拉將本季第14勝收入囊中，再次追上統一獅隊布雷克，並列聯盟勝投榜第一，另外防禦率1.78、三振數159次都獨居榜首。

悍將隊先發投手楊彬4局被敲6支安打，丟掉2分吞下第2敗，前一場生涯初先發則是投5.2局失2分非責失，本季防禦率1.86。