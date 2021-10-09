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中職／曾陶鎔3分砲虐猿 味全龍、鋼龍的4連敗都掰掰

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊洋投鋼龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投鋼龍。圖／味全龍隊提供

味全龍隊、鋼龍的4連敗，都在今天畫上句點，龍隊敲出13支安打，包括曾陶鎔的三分砲、貢獻4分打點，終場以9：6擊退樂天桃猿隊，鋼龍先發6局失2分（責失1分），取得本季第3勝，獲選單場MVP。

面對猿隊先發投手張喜凱的投球，龍隊前兩局6上6下、吞下4K，第3局從劉基鴻的保送上壘開始，單局出現4安打、掃進3分。

龍隊第5局再有突破，郭天信先挨觸身球，推進、盜壘進占三壘，接下來3到5棒張祐銘、赫雷拉、黃柏豪都敲安打，黃柏豪的二壘打送回龍隊的第5分，也打退了張喜凱，讓他先發4.1局被敲8安打、失5分。

龍隊持續進擊，曾陶鎔7局面對左投賴鴻誠，補上三分砲、本季第5轟，龍隊最多握有8：2領先。

猿隊的追分能力也在比賽後段展現，第7局打了8人次、出現4安打，加上龍隊回傳球發生失誤，讓猿隊單局趕回4分。

龍隊辛苦擋住猿隊反撲，鋼龍相隔一個月再奪勝投，他的前一勝已是9月8日，接下來4場先發吞下4連敗，這4戰有3場是優質先發，今天終於等到打線火力相挺。

猿隊輸球後，下半季爭冠局勢越來越不妙，近期已是6連不勝，這6戰合計攻下43分竟連1場比賽都贏不了，而居龍頭的統一獅隊這段時間則在台南主場9連戰拿下7勝，逐漸甩開安全差距。

曾陶鎔 張喜凱

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