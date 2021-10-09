日職／單季百安卡關 吳念庭連7打數無安打

用全壘打敲出本季第99安，台灣好手吳念庭接下來兩場卡關，今天對戰樂天隊依舊未敲安，單季百安里程碑還要再等等，西武隊也以1：2敗給樂天隊。

吳念庭在10月7日單場敲雙安，包括一發本季第10轟的全壘打，單季安打數也來到99支，不過昨天先發3打數未敲安，今天4打數無安打，另有1次三振，百安依舊「卡關」。

吳念庭今天在首打席吞下三振，接下來3打席都是飛球出局，沒有機會貢獻；事實上西武全隊也僅敲出6支安打，唯一得分在7局下栗山巧的適時安打，打下追平分。

然而9局下西武終結者平良海馬失守，開局兩次四壞保送，中間雖夾著一次犧牲觸擊的出局數，但仍在面對島内宏明時被敲出安打，丟掉超前分，雖然用兩次三振止血，但9局下西武反攻未果，只能吞敗。