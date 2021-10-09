日職／單季百安卡關 吳念庭連7打數無安打
用全壘打敲出本季第99安，台灣好手吳念庭接下來兩場卡關，今天對戰樂天隊依舊未敲安，單季百安里程碑還要再等等，西武隊也以1：2敗給樂天隊。
吳念庭在10月7日單場敲雙安，包括一發本季第10轟的全壘打，單季安打數也來到99支，不過昨天先發3打數未敲安，今天4打數無安打，另有1次三振，百安依舊「卡關」。
吳念庭今天在首打席吞下三振，接下來3打席都是飛球出局，沒有機會貢獻；事實上西武全隊也僅敲出6支安打，唯一得分在7局下栗山巧的適時安打，打下追平分。
然而9局下西武終結者平良海馬失守，開局兩次四壞保送，中間雖夾著一次犧牲觸擊的出局數，但仍在面對島内宏明時被敲出安打，丟掉超前分，雖然用兩次三振止血，但9局下西武反攻未果，只能吞敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言