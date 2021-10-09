快訊

高雄路竹塑膠粒倉庫大火 延燒3小時持續灌救中

日職／單季百安卡關 吳念庭連7打數無安打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

用全壘打敲出本季第99安，台灣好手吳念庭接下來兩場卡關，今天對戰樂天隊依舊未敲安，單季百安里程碑還要再等等，西武隊也以1：2敗給樂天隊。

吳念庭在10月7日單場敲雙安，包括一發本季第10轟的全壘打，單季安打數也來到99支，不過昨天先發3打數未敲安，今天4打數無安打，另有1次三振，百安依舊「卡關」。

吳念庭今天在首打席吞下三振，接下來3打席都是飛球出局，沒有機會貢獻；事實上西武全隊也僅敲出6支安打，唯一得分在7局下栗山巧的適時安打，打下追平分。

然而9局下西武終結者平良海馬失守，開局兩次四壞保送，中間雖夾著一次犧牲觸擊的出局數，但仍在面對島内宏明時被敲出安打，丟掉超前分，雖然用兩次三振止血，但9局下西武反攻未果，只能吞敗。

西武 吳念庭

延伸閱讀

日職／敲完第10轟熄火 吳念庭3打數繳白卷被換下

日職／吳念庭單季10轟感謝總教練 辻發彥：值得驕傲

日職／吳念庭敲出第10轟 台將雙位數全壘打第五人

日職／吳念庭連12打數未敲安 仍有保送上壘

相關新聞

中職／讓3本土先發多休 王維中、徐若熙挪往周末天母投

味全龍隊3名本土先發投手，本季都可望站上100局，考量本季投球負擔，拉長出賽間隔，王維中、徐若熙下周末在天母球場接力登板...

中職／林子昱上看百局 葉總：貢獻不比維中、若熙差

味全龍隊本季有3名先發投手都可望吃滿百局，球季前的林子昱，可能想像不到自己會身在其中，總教練葉君璋對他的貢獻很肯定，直言...

中職／吉力吉撈兩次傷肩都因跑壘 隊友虧「拉手煞車」

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠6日跑壘急煞成為傷兵，暫時脫離先發打線，目標是在下周澄清湖賽事回歸，鞏冠談到傷情覺得有點荒唐，...

中職／「真的記錯了」申皓瑋賽後反省 洪總仍給機會

「真的記錯了。」富邦悍將隊申皓瑋談起昨天在外野搞錯出局數，坦然面對錯誤，總教練洪一中也提醒他：「下次不要再犯了。」

中職／李凱威逼近百安 集滿要找泰山教練兌換禮物

味全龍隊回魂中職的第一季，第一位百安打者即將出爐，李凱威目前以94支安打在隊上領跑，他除了希望可以完成單季百安的目標外，...

中職／暫無下放詹子賢計畫 林威助：打擊手感要維持

中信兄弟隊詹子賢因手部狀況時好時壞，未能穩定出賽，不過球隊暫無下放二軍計畫，總教練林威助認為，打擊手感不好調整，「下去可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。