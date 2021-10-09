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中職／吳卓源+陳芳語攜手開球 香翻悍將主場
「鄉民老婆」吳卓源及「全民寶貝」陳芳語今天一同現身新莊棒球場，為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，賽後還要留下來現場演唱，吳卓源笑說：「太久沒遇到這麼多人類。」
吳卓源穿上跟新專輯名稱相同的「2622」背號上場開球，她說：「感覺很用心，一般背號不會這麼多數字。」陳芳語則是代表生日的「23」號，她也說：「很喜歡，可以穿上客製化球衣，還有自己的名字。」
兩人對於人生第一次開球感到滿意，吳卓源自首：「但是我有慢半拍」，陳芳語默契很好地接說：「不過我覺得反而剛好（錯開時間）。」
賽後兩人要在棒球場演場，彩排時還特別思考如何跟球迷互動，由於疫情關係，近來多是線上演唱會為主，吳卓源先說，好久沒遇到這麼多人，「很緊張，而且沒有唱不好重來的選項了」。
富邦悍將隊主題日「G!POP流行音樂節」與富邦證券一同舉辦，為期兩天的活動邀請多位歌手到場演出，吳卓源、陳芳語今天開球，賽後也要與「金曲歌王」羅時豐一起演唱，明天則由「核彈級歌手」ØZI、「排灣普通女神」阿爆接力。
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