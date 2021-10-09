中職／吉力吉撈兩次傷肩都因跑壘 隊友虧「拉手煞車」

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠6日跑壘急煞成為傷兵，暫時脫離先發打線，目標是在下周澄清湖賽事回歸，鞏冠談到傷情覺得有點荒唐，「兩次都是跑壘傷到肩膀，我自己也嚇一跳，腳沒問題、是肩膀受傷。」連隊友都虧他「拉手煞車」。

鞏冠加入後，大大補足龍隊需要的砲管，但他的前一場出賽已是6日，當天在跑壘時拉傷肩膀，他還原受傷過程，「因為場地比較軟，需要平衡，手突然抬起來，就有點拉傷。」

他在9月就曾因撲壘傷到肩膀，這回又在跑壘弄傷肩膀，鞏冠苦笑說：「全部都在笑我啊！拉手煞車喔！」

他坦言心急、不想缺陣，「我很想比賽、很想上場，在台南的最後一場原本就想上，但試打後感覺有些角度的球，揮起來會有不舒服的感覺。」他只好認命乖乖先當傷兵，「現在的話，就是先幫隊友加油，希望可以終止連敗。」

鞏冠指出，目前右肩還是有些發炎，「先吃消炎藥、電療，做一些治療，還有一些加強肌力的運動。」葉總表示，鞏冠預計在13、14日澄清湖的賽事有機會回歸。