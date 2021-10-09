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軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

中職／李凱威逼近百安 集滿要找泰山教練兌換禮物

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
李凱威。記者陳宛晶／攝影
李凱威。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊回魂中職的第一季，第一位百安打者即將出爐，李凱威目前以94支安打在隊上領跑，他除了希望可以完成單季百安的目標外，還有來自打擊教練張泰山的禮物準備兌換。

賽季剩下不到1/4，目前共有5位百安打者、分布在3隊，中信兄弟隊有王威晨（128）、許基宏（104），統一獅隊為林靖凱（108）、陳傑憲（108），樂天桃猿隊則是陳俊秀（104）。

富邦悍將隊以林益全的92安最多，龍隊則是李凱威的94安，居次的郭天信為83安，李凱威有望成為龍隊回歸中職一軍首季首位達陣百安的球員，他也知道數字已經接近，笑瞇瞇透露還有「泰山賞」是他的動力。

李凱威表示，「泰山教練有給我目標，就是百安，他說我如果達到了，就會送我一件衣服。」知道他已在倒數階段，張泰山也常常在追問「現在幾支了？」「100支時跟我講」。

李凱威透露，張泰山以不同方式激勵選手，為球員設定不同方向，「像我的就是安打，祥麟、小朱他們可能就是全壘打。」他笑說，自己想跟教練喊加碼，「我有跟他說，如果我打5支全壘打，可不可以再加1件。」

龍隊昨天在台南球場出賽，先發9棒有8棒有安打，獨漏李凱威，讓他的安打數暫時停滯，今天前進桃園球場尋求再向百安逼近。

李凱威 張泰山

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