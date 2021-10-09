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中職／林子昱上看百局 葉總：貢獻不比維中、若熙差

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
總教練葉君璋肯定林子昱吃局數的貢獻。 聯合報系資料照
總教練葉君璋肯定林子昱吃局數的貢獻。 聯合報系資料照

味全龍隊本季有3名先發投手都可望吃滿百局，球季前的林子昱，可能想像不到自己會身在其中，總教練葉君璋對他的貢獻很肯定，直言：「一整年對球隊的貢獻，不會比王維中徐若熙差。」

林子昱昨天對統一獅隊先發4局失6分（責失5分），今天降下二軍，無關傷勢或表現，而是考慮本季出賽負擔之下，下周先跳過一次先發。

講到龍隊本土先發投手，外界聚焦王維中、徐若熙，但葉總沒有忽略林子昱的貢獻，「現在來看，選到他，我們算稍微賺到，或許他的成績不亮眼，在別隊也不會有這樣的機會，但是投到這樣，對我們已經有很大貢獻，如果少了他，那80、90局誰要丟，一整年對球隊的貢獻，不會比王維中、徐若熙差。」

龍隊本土先發投手以王維中的89.2局最多，林子昱86.2局居次，徐若熙則是76.2局，葉君璋認為3人整季投完，本季投球局數都會落在100局左右。

葉總點出林子昱的進步，從穩定度、成熟度、球速都看得出來，「跟他講，他可以很快修正，這也是很大的進步。」林子昱在球速方面則笑稱：「進步1公里」，他本季最快球速為150公里。

林子昱坦言，可以整季待在先發輪值裡，投到快100局，季前完全想不到，他先發時援護率只有1.87，至今已吞9敗，對於新人年可能以雙位數敗場作收，他說：「說不care，我覺得怎麼可能不care，但至少我把我該做的事情做好。」

林子昱 王維中 徐若熙

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