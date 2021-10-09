中職／讓3本土先發多休 王維中、徐若熙挪往周末天母投

味全龍隊3名本土先發投手，本季都可望站上100局，考量本季投球負擔，拉長出賽間隔，王維中、徐若熙下周末在天母球場接力登板，林子昱則跳過一次先發。

王維中前一戰為周四在台南球場先發5局失4分，若按照輪值，將在13日於澄清湖球場對上富邦悍將隊，而該役為悍將隊當周第一戰，有機會強碰另一位狀元郎江少慶，但龍隊早已規畫讓王維中多休一點。

總教練葉君璋表示，王維中和徐若熙的狀況一樣，都是有點疲勞了，「想說把時間稍微拉長一下，下周兩個投周末。」王維中將在16日的「徐總日」登板，徐若熙負責17日；龍隊周一有比賽，將由郭郁政扛一場先發，伍鐸也會重返先發輪值出賽。

龍隊今天升上王玉譜，降下昨天對統一獅隊先發4局失6分（責失5分）的林子昱，同樣也是在工作量控管下的升降。

葉總指出，陣中的王維中、徐若熙、林子昱，「這三個不簡單，對本土投手來說，他們投的場次在全聯盟裡包括洋將，也是滿多的，對球隊有非常大的貢獻。」