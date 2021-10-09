中職／「真的記錯了」申皓瑋賽後反省 洪總仍給機會

「真的記錯了。」富邦悍將隊申皓瑋談起昨天在外野搞錯出局數，坦然面對錯誤，總教練洪一中也提醒他：「下次不要再犯了。」

申皓瑋昨天在第3局接殺許基宏敲出的飛球後，開始往休息區走，忘記才2出局而已，還好沒有擴大傷害，許基宏的高飛犧牲打照算，但二壘跑者沒有推進。

總教練洪一中看到當下，肢體語言透露出無奈，今天談起這件事，洪總表示：「就是恍神，思緒沒有很集中，告訴他要注意點，出局數不要再記錯了。」

申皓瑋也坦承是記錯出局數，「昨天風比較大，專注在接住飛球。」當下申皓瑋也在心裡罵自己，但比賽仍在持續，「心情還是要轉換回來，賽後自己反省。」

不過申皓瑋今天依舊是先發左外野手，洪總表示：「年輕人還是會多用，多給他們機會。」

昨天不是申皓瑋第一次記錯出局數，2018年6月8日對戰樂天桃猿隊時，申皓瑋抓到第9局第2個出局數後，把球拋向觀眾席，導致跑者從一壘推進到三壘。