快訊

軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「真的記錯了」申皓瑋賽後反省 洪總仍給機會

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊申皓瑋談起昨天在外野搞錯出局數，坦然面對錯誤。 聯合報系資料照
富邦悍將隊申皓瑋談起昨天在外野搞錯出局數，坦然面對錯誤。 聯合報系資料照

「真的記錯了。」富邦悍將隊申皓瑋談起昨天在外野搞錯出局數，坦然面對錯誤，總教練洪一中也提醒他：「下次不要再犯了。」

申皓瑋昨天在第3局接殺許基宏敲出的飛球後，開始往休息區走，忘記才2出局而已，還好沒有擴大傷害，許基宏的高飛犧牲打照算，但二壘跑者沒有推進。

總教練洪一中看到當下，肢體語言透露出無奈，今天談起這件事，洪總表示：「就是恍神，思緒沒有很集中，告訴他要注意點，出局數不要再記錯了。」

申皓瑋也坦承是記錯出局數，「昨天風比較大，專注在接住飛球。」當下申皓瑋也在心裡罵自己，但比賽仍在持續，「心情還是要轉換回來，賽後自己反省。」

不過申皓瑋今天依舊是先發左外野手，洪總表示：「年輕人還是會多用，多給他們機會。」

昨天不是申皓瑋第一次記錯出局數，2018年6月8日對戰樂天桃猿隊時，申皓瑋抓到第9局第2個出局數後，把球拋向觀眾席，導致跑者從一壘推進到三壘。

申皓瑋 許基宏 洪一中

延伸閱讀

中職／許基宏近3戰海灌9分打點 助總看見他「長大了」

中職／申皓瑋又記錯出局數 洪總歪頭揉眼看不懂

中職／悍將單局狂攻7分屠猿 洪一中仍不滿意球員心態

中職／兄弟下半季盜壘少了 許基宏6盜跑出「生涯年」

相關新聞

中職／讓3本土先發多休 王維中、徐若熙挪往周末天母投

味全龍隊3名本土先發投手，本季都可望站上100局，考量本季投球負擔，拉長出賽間隔，王維中、徐若熙下周末在天母球場接力登板...

中職／林子昱上看百局 葉總：貢獻不比維中、若熙差

味全龍隊本季有3名先發投手都可望吃滿百局，球季前的林子昱，可能想像不到自己會身在其中，總教練葉君璋對他的貢獻很肯定，直言...

中職／「真的記錯了」申皓瑋賽後反省 洪總仍給機會

「真的記錯了。」富邦悍將隊申皓瑋談起昨天在外野搞錯出局數，坦然面對錯誤，總教練洪一中也提醒他：「下次不要再犯了。」

中職／李凱威逼近百安 集滿要找泰山教練兌換禮物

味全龍隊回魂中職的第一季，第一位百安打者即將出爐，李凱威目前以94支安打在隊上領跑，他除了希望可以完成單季百安的目標外，...

中職／暫無下放詹子賢計畫 林威助：打擊手感要維持

中信兄弟隊詹子賢因手部狀況時好時壞，未能穩定出賽，不過球隊暫無下放二軍計畫，總教練林威助認為，打擊手感不好調整，「下去可...

中職／不給韓職搶人機會 兄弟明年確定綁住德保拉

投手三冠王德保拉哪裡也不去，中信兄弟隊昨天賽前宣布重磅消息，確定明年將留下最強洋投德保拉，領隊劉志威表示，「今天（昨天）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。