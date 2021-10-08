中職／投球局數比去年翻倍 鄭凱文遇撞牆期小失穩

中信兄弟隊今天以5：4擊敗富邦悍將隊，鄭凱文先發7局失4分，仍取得本季第11勝，總教練林威助指出他近兩戰的不穩，或許受到撞牆期影響，「去年擔任中繼，今年局數也是比去年多滿多。」

兄弟、悍將隊今天在新莊球場交手，先發投手由「雙文」對決，鄭凱文、陳鴻文近年定位都在牛棚，一個在季前、一個在季中，都因球隊先發輪值出現漏洞情況下，緊急轉先發支援，此戰同場遭逢。

像是命運共同體般，「雙文」同場先發一起不穩、各挨1轟，也一起撐到7局，鄭凱文少掉1分，決定了整場勝負。

林威助指出，鄭凱文此役狀況沒有之前好，雖然有靠經驗把失分壓低，但對球隊來說還是多了一點。

他也提到，鄭凱文去年中繼出賽，今年局數多了滿多，「一定會遇到撞牆期，看他的體能怎麼去維持，也要注意對方打者弱點，盡量不要失投，對他來說會比較穩定。」鄭凱文去年出賽55局，今年已投105.1局。

陳鴻文此役1局上就挨了許基宏的陽春砲，第3、5局都是保送後接著出現兩支安打，各失2分，最終仍吃到7局，被敲6安打、失5分都是責失分；鄭凱文則是先發7局失4分，范國宸第5局掃出陽春砲。