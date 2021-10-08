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中職／林安可4安4打點猛打 獅主場對龍13連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林安可單場4打數、4打點，包括1轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可單場4打數、4打點，包括1轟。圖／統一獅隊提供

中華職棒今晚在台南球場上演的獅龍戰，統一獅隊靠著林安可單場4安打、4打點演出，以9：6擊敗味全龍隊，不僅在系列賽完成橫掃，本季在台南球場對戰龍隊沒有輸過，取得10連勝。

獅隊本季在主場就是吃定龍隊，不僅在台南球場拿下10連勝，加上2場澄清湖、1場花蓮，主場對戰龍隊更是13連勝。

總教練林岳平指出，強大的先發投手是在台南球場贏不停的原因，確實賽前獅隊先發投手在台南主場對上龍隊的防禦率僅1.59，不過今天打擊更關鍵。

獅隊打線從第1局到第5局，局局得分，包括3局下林安可、陳鏞基的「背靠背」連兩打席開轟；林安可總計敲出4支安打，加上8局下拉開分差的2分打點安打，貢獻4分打點。

而獅隊先發投手胡智為，投5.1局雖有8次三振、沒有保送，但被敲了10支安打，丟掉6分，是個人本季失分最多的一場，在打線相挺下，依舊拿下勝投。

獅隊牛棚投手接手後未再失分，9局登板的陳韻文投出三上三下，拿下個人第25次救援成功，創下生涯新高，也持續穩坐聯盟救援王寶座。

味全龍隊在台南球場10連敗，只差1場就會追平台南球場最多連敗記錄，過去三商虎隊（1998到1999年）、La New熊隊（2009年）都曾在此吞下11連敗。

龍隊在11月5日開始還有最後2場在台南的賽事，也是本季最後在獅隊主場拿下勝利的機會。

統一獅隊先發投手胡智為投5.1局失6分，拿下勝投。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手胡智為投5.1局失6分，拿下勝投。圖／統一獅隊提供

林安可 味全龍

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