中職／許基宏近3戰海灌9分打點 助總看見他「長大了」

許基宏近期打點大進補，今天再灌進3分打點，幫助中信兄弟隊以5：4險勝富邦悍將隊，不僅幫先發投手鄭凱文打下第11勝，他累積56分打點，也超越隊友詹子賢，躍上聯盟打點榜第3位、兄弟隊內打點王。

悍將隊先發投手陳鴻文1局上就挨了許基宏的陽春砲，第3、5局都是保送後接著出現兩支安打，各失2分，最終仍吃到7局，被敲6安打、失5分都是責失分；鄭凱文則是先發7局失4分，范國宸第5局掃出陽春砲。

許基宏此役炸裂第11轟，他已連3場貢獻3分打點，在得點圈有人時不手軟，至少做好基本功，把壘上隊友送回家。

總教練林威助也看到他的成長，「他的心理建設已經有長大了，不像以前遇到瓶頸會逃避，他本身還有守備突出，當他打擊低潮時，也會繼續用他，因為他守備是穩定的，和阿坤（江坤宇）一樣，如果打擊又有表現，就會愈打愈有信心，一場沒安打也沒有關係。」

許基宏也提到，從過去的不成熟慢慢學習長大，「要感謝很多教練，他們分享的經驗，在我低潮時給我很多意見，把他們教給我的東西盡力去實現 ，慢慢變成自己的東西。」