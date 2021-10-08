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中職／先發救火隊「雙文」同場比拚 鄭凱文少掉1分贏了

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊鄭凱文先發7局失4分，拿下本季第11勝。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊鄭凱文先發7局失4分，拿下本季第11勝。記者許正宏／攝影

鄭凱文陳鴻文今年擔任先發投手救火隊，雙雙扛出佳績，然而今天同場先發一起不穩、也一起撐到7局，鄭凱文少掉1分，中信兄弟隊終場以5：4擊敗富邦悍將隊，鄭凱文取得本季第11勝。

兄弟、悍將隊今天在新莊球場展開3連戰，首戰先發投手由「雙文」對決，鄭凱文、陳鴻文近年定位都在牛棚，一個在季前、一個在季中，都因球隊先發輪值出現漏洞情況下，緊急轉先發支援，此戰同場遭逢。

陳鴻文1局上就挨了許基宏的陽春砲，第3、5局都是保送後接著出現兩支安打，各失2分，最終仍吃到7局，被敲6安打、失5分都是責失分。

鄭凱文先發7局被敲9安打、失4分，遇到的亂流也不少，林益全第1局高飛犧牲打、第3局二壘打各有1分打點，第4局悍將隊3安打串聯再下一城，范國宸第5局補上陽春砲。

此役敲出第11轟的許基宏，貢獻3分打點獲選單場MVP，近3戰9分打點進補，以56分打點躍上聯盟第3位。

鄭凱文 陳鴻文

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