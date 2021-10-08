日職／敲完第10轟熄火 吳念庭3打數繳白卷被換下

昨天敲出本季第10轟的吳念庭今天稍微熄火，雖然個人3打數未敲安，但西武隊仍靠著單局4分攻勢取得領先，以6：2擊敗軟銀隊，取得2連勝。

吳念庭今天擔任先發第七棒、三壘手，2局下的首打席敲出三壘飛球出局，4局下吞下三振，5局下則敲出投手滾地出局，面對的都是軟銀先發右投石川柊太。

軟銀在8局上將比數追平為2：2，8局下西武面對左投古谷優人，吳念庭原本輪到的第4打席被代打換下，然而西武就從古谷優人手上拿下4分，為比賽定調。

西武先發投手今井達也7局僅被牧原大成敲出全壘打，失1分，另有9次三振，好表現可惜無關勝敗，中繼0.2局無失分的賈瑞特（Reed Garrett）收下勝投。

吳念庭總計3打數無安打，打擊率下修到2成50，另有1次三振，本季第100安仍暫時卡關，停留在99支安打。