中職／紅綠燈碰上「超跑」宋晟睿 陳江和大膽call起來

紅綠燈碰上超跑，就是中信兄弟隊三壘指導教練陳江和近期的寫照，外野新星宋晟睿跑、守技能點滿，衝擊球迷眼界，他也笑說碰到宋晟睿在跑，「我call得特別順」。

宋晟睿為兄弟去年選秀第2指名，近期表現搶戲，不僅在外野有沒收全壘打、雷射肩美技，在壘間更是展現十足破壞力，5日在桃園球場的賽事，左外野方向貌不驚人的安打讓他從一壘連闖3個壘包取分，7日之戰則是王威晨偷點到三壘方向，宋晟睿從一壘衝上三壘，都讓球迷對他的腿速嘖嘖稱奇。

三壘指導教練被球迷稱作「紅綠燈」，碰上宋晟睿在跑壘，陳江和一邊覺得刺激、一邊又覺得什麼都不用擔心。

陳江和也解釋這兩次跑壘決定，5日之戰朱育賢處理的那球，「他守比較後面、而且有風，我當時想如果踩到壘包，朱育賢已經拿到球，我就會擋，如果還在追就大膽讓他進去。」他認為其他也有機會藉這球連跑3個壘包的球員，包括王威晨、陳文杰、林書逸。

至於短打搶兩個壘包的案例，陳江和指出，一開始就有提醒宋晟睿，如果偷點、點到三壘，通常補位會比較慢，以他的速度會有機會，加上宋晟睿自己也有抓時機起跑，「我有call他，他自己也有發現三壘那邊的補位，有機會拚拚看。」

陳江和笑說：「這個確實比較罕見，小時候才有做過，那天剛好是天時、地利、人和，所有情況都碰巧出現。」