快訊

查緝辦案還得身兼行銷？基層員警恐焦頭爛額

屍骸遍地！阿富汗北部清真寺爆炸 傳至少釀百死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／紅綠燈碰上「超跑」宋晟睿 陳江和大膽call起來

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟宋晟睿(左)。 報系資料照
中信兄弟宋晟睿(左)。 報系資料照

紅綠燈碰上超跑，就是中信兄弟隊三壘指導教練陳江和近期的寫照，外野新星宋晟睿跑、守技能點滿，衝擊球迷眼界，他也笑說碰到宋晟睿在跑，「我call得特別順」。

宋晟睿為兄弟去年選秀第2指名，近期表現搶戲，不僅在外野有沒收全壘打、雷射肩美技，在壘間更是展現十足破壞力，5日在桃園球場的賽事，左外野方向貌不驚人的安打讓他從一壘連闖3個壘包取分，7日之戰則是王威晨偷點到三壘方向，宋晟睿從一壘衝上三壘，都讓球迷對他的腿速嘖嘖稱奇。

三壘指導教練被球迷稱作「紅綠燈」，碰上宋晟睿在跑壘，陳江和一邊覺得刺激、一邊又覺得什麼都不用擔心。

陳江和也解釋這兩次跑壘決定，5日之戰朱育賢處理的那球，「他守比較後面、而且有風，我當時想如果踩到壘包，朱育賢已經拿到球，我就會擋，如果還在追就大膽讓他進去。」他認為其他也有機會藉這球連跑3個壘包的球員，包括王威晨、陳文杰、林書逸。

至於短打搶兩個壘包的案例，陳江和指出，一開始就有提醒宋晟睿，如果偷點、點到三壘，通常補位會比較慢，以他的速度會有機會，加上宋晟睿自己也有抓時機起跑，「我有call他，他自己也有發現三壘那邊的補位，有機會拚拚看。」

陳江和笑說：「這個確實比較罕見，小時候才有做過，那天剛好是天時、地利、人和，所有情況都碰巧出現。」

陳江和 朱育賢 王威晨

延伸閱讀

中職／界內誤判王威晨剩二壘打 助總：場內全壘打都有可能

中職／宋晟睿沒收全壘打再敲首轟 助陳琥暌違3年奪勝

中職／朱育賢、林泓育開轟有「偏好」 曾總分析型態

中職／宋晟睿想辦法將缺點變少 助總給守備高評價

相關新聞

中職／遇洋投荒憂淪落挑戰賽 助總：我這樣看有可能

統一獅隊近期8戰6勝，今天賽前以半場勝差在年度勝率「超車」中信兄弟隊，兄弟接下來可預見洋將戰力空缺，球季賽最後階段將有苦...

中職／想要德保拉的球隊口水收起來 明年續當兄弟確定

肖想中職投手三冠王德保拉的球隊，先收起口水，中信兄弟隊今天賽前宣布重磅消息，確定明年球季留下最強洋投德保拉，領隊劉志威表...

中職／大限前獲得一軍機會 高野圭佑帶感恩的心表現

中信兄弟隊今天「開箱」日籍洋投高野圭佑，他在去年球季結束後遭到戰力外，來台尋找機會，從4月抵台待到現在，終於上一軍檢驗身...

日職／吉田立牌陪隊友拼優勝 令人想起帶鋒哥去北京

職棒球員在球場上拼戰，受傷在所難免，有時候傷勢更大到需要數月的治療復健期，近期最令日職球迷震驚的就是歐力士主砲吉田正尚的傷退，吉田在9月初因為左腿筋損傷被抹消登錄，也中止了他自從17年10月以來的連續

日職／「令和怪物」球威太噁媲美大谷 美球評：看了有害健康

太平洋聯盟7日由羅德對上樂天的比賽，羅德派出「令和怪物」佐佐木朗希先發，他主投7局僅失2分（1分責失），飆出8次奪三振，即便最後無關勝敗，但是好表現已經被大聯盟球評注意到。

中職／紅綠燈碰上「超跑」宋晟睿 陳江和大膽call起來

紅綠燈碰上超跑，就是中信兄弟隊三壘指導教練陳江和近期的寫照，外野新星宋晟睿跑、守技能點滿，衝擊球迷眼界，他也笑說碰到宋晟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。