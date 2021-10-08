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中職／申皓瑋又記錯出局數 洪總歪頭揉眼看不懂
富邦悍將隊外野手申皓瑋的天兵事蹟，今天在新莊球場又添一樁，第3局許基宏打向左外野，他接球後就想走回休息區，沒意識到僅是第2個出局數，雖沒釀成進一步傷害，還是讓總教練洪一中忍不住歪頭、揉揉眼睛。
悍將隊今天在新莊球場展開與中信兄弟的3連戰，首戰先發投手由陳鴻文對上鄭凱文，兩人開賽投球內容都不穩，兄弟首局先靠許基宏的陽春砲取分，第3局的2分進袋，許基宏也有功，以高飛犧牲打送回三壘上的王威晨。
離奇畫面就出現在許基宏高飛犧牲打的打席，他打向左外野，申皓瑋接進手套，僅是該局第2個出局數，他沒有傳本壘的意圖，而是想往休息區走。
申皓瑋明顯記錯出局數的舉動，鏡頭下一秒就捕捉到洪總無奈的肢體語言，歪頭揉眼難解這是在幹嘛。
申皓瑋已非第一次記錯出局數，前一次案發為2018年6月8日第9局，陳俊秀打向中外野，申皓瑋接殺完成該局第2個出局數，隨後帥氣轉身把球丟上觀眾席，一壘上的郭嚴文因他的烏龍推進三壘。讓全場看傻眼，當時投手倪福德還因此朝他的方向怒指問天。
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