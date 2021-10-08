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中職／大限前獲得一軍機會 高野圭佑帶感恩的心表現

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
高野圭佑。圖／中信兄弟隊提供
高野圭佑。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天「開箱」日籍洋投高野圭佑，他在去年球季結束後遭到戰力外，來台尋找機會，從4月抵台待到現在，終於上一軍檢驗身手，他表示，將帶著報恩的心情，在一軍最大限度展現自己的能力。

高野為羅德隊在2015年日職選秀第7指名，曾效力羅德、阪神隊，生涯共在一軍出賽45場、50.1局，拿下2勝、3中繼、防禦率6.62，去年球季結束後遭到戰力外，與阪神隊友呂彥青一起結束日職生涯，他轉往台灣尋求延續球員生涯的機會，以測試洋投的身分加入兄弟。

洋將註冊大限逼近，兄弟給予高野機會，今天升上一軍，也將面臨「開箱」就是期末考的壓力。他表示，這個時機點自己也很清楚狀況，「做好充分的準備，非常期待可以上來比賽，期待可以拿出好表現，會最大限度去表現自己，給球迷、給教練看。」

兄弟這3場比賽會盡量安排高野上場，觀察他在一軍的能耐。總教練林威助對他的評價很犀利，「算是正常的右投，不是姿勢奇怪的那種，來之前球速好像有到150，來了之後看到是沒那麼快，差不多143到145之間，也有控球好的時候，一開始覺得有顆曲球還不錯。」

高野分享自己對中職的觀察，「真的打擊很強，強打很多，身為投手，需要很仔細觀察打者、仔細去思考，一球一球投去壓制打者。」

從4月初抵台至今，高野在台灣待了大半年，他說：「來到這個環境，隊友都對我很好，非常接納我，大家像朋友一樣相處，這一年可以在這麼棒的環境打球，感覺很幸福。」他給出真情告白，「大限前給我上一軍的機會，會抱著報恩的心情，全力為球隊貢獻。」

阪神 羅德 呂彥青

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