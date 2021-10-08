聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／想要德保拉的球隊口水收起來 明年續當兄弟確定
肖想中職投手三冠王德保拉的球隊，先收起口水，中信兄弟隊今天賽前宣布重磅消息，確定明年球季留下最強洋投德保拉，領隊劉志威表示，「今天確認這件事，他明年就是留在中信兄弟。」合約細節尊重選手意願，因此不公開。
德保拉去年拿下勝投、三振、防禦率三冠王，一併帶走年度MVP，今年表現依舊神勇，也頻頻被韓媒點名是下一個可能被韓職球隊挖角的洋投，德保拉日前受訪也曾吐露，有留兄弟的意願，但哪邊出的錢多就去哪邊。
兄弟今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，開賽前半小時，劉志威現身記者室，表態有德保拉的重大事項要宣布，讓現場媒體嚇了一大跳，結果是宣布好消息。
劉志威表示，「德保拉明年確定留在球隊，今天確認這件事，合約的細節尊重選手意願，所以不方便透露，但他明年就是留在中信兄弟。」
與德保拉的合約是否有附帶2023年的部分，同樣不公開，劉志威說：「選手不希望透露太多，等選手想說時再說。」至於其他球隊明年是否有買斷的可能性？他回覆：「我們談的合約內容，雙方都很有誠意，應該是不會有這種狀況。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言