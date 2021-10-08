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全運會／台南市余政賢單人雙槳奪冠 斷汪明輝9連霸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
代表台南市出賽的余政賢以7分59秒59摘金，中斷「明輝障礙」。圖／全運會提供
代表台南市出賽的余政賢以7分59秒59摘金，中斷「明輝障礙」。圖／全運會提供

110年全國運動會划船進入尾聲，男子公開組單人雙槳賽事中， 台南市派出好手余政賢，以7分59秒59打敗南投名將汪明輝的8分9秒27，破除汪明輝今年挑戰連續9屆奪金的「明輝高牆」，讓現場驚呼連連。

賽前在起點碼頭時余政賢便一直觀察風向，受到風勢影響，比賽開始前才臨時改變戰術最後順利摘金。而他雖然在賽事中奪得第一，但即將畢業的他認為划船未來充滿不確定性，因此在本屆全運會開始前，一直將本次賽會視為最後一屆，不過他也持保留態度說：「若是未來可以，也希望能夠再替 台南贏下更多獎牌，讓更多人關注划船比賽。」

對於一路領先摘金，賽後余政賢說：「很感動，划了很多年終於達成奪金目標，能夠跟我最敬畏、心中最厲害的明輝老師划到這場比賽相當開心。」他也強調，想感謝的人有很多，但其中教練團、物理治療師的支持與幫助才是他能摘金的關鍵。

至於女子公開組雙人雙槳賽事，由新北市黃義婷、謝怡晴划出7分41秒84再度奪金，此為本屆全運會划船項目中新北第4面金牌，目前累積6金3銅佳績，位居第一。而台南市派出的李孟馨、林欣穎也以7分46秒6成績搶下第二，桃園市葉曉含、卓意儒也有7分52秒87好表現，獲得桃園第二面銅牌。

今天冬山河親水公園風勢稍大，賽後黃義婷、謝怡晴說，今天左側逆風較強，賽事進行時兩人一直在調整航向，但風勢並沒有影響兩人表現，黃義婷、謝怡晴一路保持領先，最後以約5秒之差順利摘金。

南投常勝軍汪明輝，前8屆單人雙槳皆拿下金牌，今年挑戰9連霸失利。圖／全運會提供
南投常勝軍汪明輝，前8屆單人雙槳皆拿下金牌，今年挑戰9連霸失利。圖／全運會提供

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