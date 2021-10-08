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中職／遇洋投荒憂淪落挑戰賽 助總：我這樣看有可能

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊近期8戰6勝，今天賽前以半場勝差在年度勝率「超車」中信兄弟隊，兄弟接下來可預見洋將戰力空缺，球季賽最後階段將有苦戰，總教練林威助坦言：「我們現在只有挑戰賽門票」，想挺進總冠軍賽，「要hold、要加油啊！」

兄弟兩名新洋投尚未抵台，須趕在11日註冊大限前完成報到，兄弟面臨抉擇難題，兩名新洋投註冊機率高，礙於還有14加7天隔離程序、無法馬上「開箱」，一旦註冊，也代表馬上會出現洋投荒，且若另一人選擇養病中的格里斯，一軍將只剩德保拉一人。

兄弟目前戰績吃緊，遇到洋投狀況很無奈，助總直言，兄弟目前還沒確定總冠軍賽門票到手，「我們現在只有挑戰賽門票，我這樣看起來有可能啊，如果樂天拿下半季冠軍，統一年度第一，非常有可能啊！」

被問到最近睡得好不好，林威助笑說：「平常就睡得還好而已，想的事情多了一、兩件，也差不多啦！只是會覺得時間真的是不太夠。」

林威助 統一獅 樂天

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