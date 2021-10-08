中職／高野圭佑升一軍 開玩笑要呂彥青當翻譯

中信兄弟隊日籍洋投高野圭佑今天升一軍，預計今起3場比賽牛棚中繼準備；高野圭佑認為台灣強長打者很多，希望拿出最好表現報恩，高野圭佑個性活潑，賽前受訪時還抓呂彥青要他當翻譯。

中華職棒中信兄弟隊昨天註冊日籍洋投高野圭佑，高野圭佑目前為止本季在二軍出賽6場（1場先發），總計投14局失掉5分（4分責失分），戰績1勝1中繼成功、防禦率2.57，今天升上一軍。

兄弟隊總教練林威助表示，11日中職洋將大限將至，今天起3場比賽，會找機會讓高野圭佑中繼出賽，觀察他的狀況。

高野圭佑表示，做好了充足的準備上到一軍，調整狀況不錯，很期待可以在一軍出賽，今年全球仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在這個時間點可以到中職打球，高野圭佑表示沒有多想什麼，專心集中在場上，也希望盡最大的能力表現給教練團看。

高野圭佑表示，台灣的打者能力很強、長打者很多，身為投手必須不斷地觀察打者、全心的與打者對決，他也提到兄弟團隊的氛圍很好，大家都很親切，像朋友一樣相處。

高野圭佑與兄弟隊投手呂彥青在日職阪神虎隊期間也曾當過隊友，高野圭佑受訪時呂彥青剛好路過，他也把呂彥青抓來，笑著說要請呂彥青當翻譯。

高野圭佑只有最後3場的機會爭取續留中職的可能，他表示，會努力把握機會，同時也抱著報恩的心情，希望盡最大的努力替球隊勝利貢獻。