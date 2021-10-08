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日職／「令和怪物」球威太噁媲美大谷 美球評：看了有害健康
太平洋聯盟7日由羅德對上樂天的比賽，羅德派出「令和怪物」佐佐木朗希先發，他主投7局僅失2分（1分責失），飆出8次奪三振，即便最後無關勝敗，但是好表現已經被大聯盟球評注意到。
根據日本媒體「THE ANSWER」報導，美國大聯盟球評傅利曼（Rob Friedman）近日在twitter上轉貼佐佐木的好投影片，打趣表示「佐佐木朗希的指叉球/快速指叉球可能會摧殘你的身心」，顯示對其球威的高度評價。
Rōki Sasaki's Forkball/Splitter may be hazardous to your health. 😂— Rob Friedman (@PitchingNinja) October 7, 2021
19 year old NPB pitcher, who also can touch 101mph.
Nicknamed: The Monster of the Reiwa pic.twitter.com/LmAP15qnx2
傅利曼還介紹這位年僅19歲的年輕強投，球速已經能夠達到時速163公里，有著「令和怪物」的稱號。而他出身自日本岩手縣，恰巧與今年在大聯盟表現出色的大谷翔平同鄉，因此讓許多美國球迷，也期待未來能在大聯盟場上看到這位日本好手。
許多網友就回應「他和大谷是同個地區出身的吧」、「小大谷翔平」、「這球太猛了吧」、「只能用噁心稱呼了」、「這球打得到嗎」、「他什麼時候可以來美國」、「這投球是魔術吧，希望能來金鷹」、「未來的道奇選手」、「簡直像要宰了打者一樣」、「讚喔。不過他能敲40+轟嗎」。
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