中職／悍將單局狂攻7分屠猿 洪一中仍不滿意球員心態

富邦悍將隊今天在桃園球場以7：6擊敗樂天桃猿隊，也讓猿隊吞下5連不勝，但悍將隊除了3局上攻下7分，其他局數都掛零，總教練洪一中說：「打者的心態仍要改變。」

悍將隊全場出現10支安打，有7支集中在3局上，從第4局開始，最後6局只有1安。

洪一中表示，只有3局上打得最好，其他8局沒有什麼攻勢，「打者第3局感覺很好打，接下來揮棒時機又不 對了。」

猿隊洋投狂威先發7局，全部失分都集中在3局上；洪一中認為，打者的心態不能這樣，3局上攻勢較順，以為這樣就很好打，攻擊上變得躁進，打擊節奏也不對，勢必要稍微做檢討。

悍將隊洋投羅力先發6局被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失6分（5分自責）奪下本季第7勝（6敗）。

洪一中表示，羅力現在體力沒有以前好，投到7局時，最快球速只有136公里，變化球也只有128公里，沒有速差相對就無法造成威脅性。