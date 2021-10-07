中職／悍將單局狂攻7分屠猿 洪一中仍不滿意球員心態
富邦悍將隊今天在桃園球場以7：6擊敗樂天桃猿隊，也讓猿隊吞下5連不勝，但悍將隊除了3局上攻下7分，其他局數都掛零，總教練洪一中說：「打者的心態仍要改變。」
悍將隊全場出現10支安打，有7支集中在3局上，從第4局開始，最後6局只有1安。
洪一中表示，只有3局上打得最好，其他8局沒有什麼攻勢，「打者第3局感覺很好打，接下來揮棒時機又不 對了。」
猿隊洋投狂威先發7局，全部失分都集中在3局上；洪一中認為，打者的心態不能這樣，3局上攻勢較順，以為這樣就很好打，攻擊上變得躁進，打擊節奏也不對，勢必要稍微做檢討。
悍將隊洋投羅力先發6局被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失6分（5分自責）奪下本季第7勝（6敗）。
洪一中表示，羅力現在體力沒有以前好，投到7局時，最快球速只有136公里，變化球也只有128公里，沒有速差相對就無法造成威脅性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言