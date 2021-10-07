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中職／高國輝再扮「桃園王」 自認對猿隊缺失仍要改進

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
高國輝3局上轟出兩分砲，為悍將隊打下江山。圖／富邦悍將隊提供
高國輝3局上轟出兩分砲，為悍將隊打下江山。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊老將高國輝不愧是「桃園王」，今天對樂天桃猿隊之戰3局上揮出兩分砲，本季對戰首轟出爐，也是生涯在桃園球場出現的第40轟，幫助悍將隊7：6獲勝。

悍將隊3局上從猿隊洋投狂威的手中攻下7分，一路領先到比賽結束，這半局打了11人次，出現7支安打，最關鍵是高國輝在1：1平手時，中外野兩分砲成為致勝一擊。

高國輝生涯163轟紀錄，在桃園球場幾乎占了1/4，而且出賽112場多達40轟，平均不到3場就有1轟，難怪被球迷喻為「桃園王」。

高國輝賽後談到自己在桃園的全壘打數，反而在意今年對戰猿隊不少吃虧之處，他說：「這是本季對猿隊第1支全壘打，上半季對戰很怪，未有全壘打，打擊率也偏低，有些缺失仍要改進。」

高國輝這支致勝兩分砲是本季第12轟，追平林泓育並列全聯盟第2，落後朱育賢5轟。

高國輝 富邦悍將 樂天桃猿

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