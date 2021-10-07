中職／高國輝兩分砲打下江山 歷年在桃園球場瘋狂40轟

富邦悍將、樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，兩隊先發洋投羅力、狂威表現不振，合計失掉13分，悍將隊老將高國輝3局上轟出中外野兩分砲，幫助球隊領先到最後，以7：6獲勝，也讓猿隊最近5連不勝。

猿隊首局就從羅力的手中開張，開路先鋒林立安打後盜上二壘，本季25次盜壘成功仍居榜首，再靠陳俊秀安打掩護，攻下全場第1分。

悍將隊3局上火力全開，單局打了11人次，狂揮7支安打、加上1次保送，一口氣攻下7分，狂威這半局大失血；高國輝轟出兩分全壘打，本季第12轟出爐，追平林泓育並列全聯盟第2，落後朱育賢5轟。

猿隊4局下攻下第2分，打完前6局仍以2：7落後，7局下再展攻勢，這半局也打了9人次，邱丹、林承飛先後轟出兩分砲，分別是本季第3、第6轟，一下子追成只差1分。

羅力先發6局被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失6分有5分自責，靠隊友火力援護，仍奪下本季第7勝（6敗），生涯累積投1402局，成為中職史上第4位投滿1400局的投手，前3人是潘威倫、勇壯、謝長亨。

狂威投7局被敲10安，包括1支全壘打，失7分吞敗（1勝3敗），也是本季失分最多的比賽。

高國輝2局上在1：1平手時砲轟狂威，關鍵兩分砲成為致勝一擊，賽後獲選單場MVP，歷年在桃園球場出賽112場多達40轟（生涯163轟），是客隊所有球員最多。

猿隊最近5場比賽攻下34分，卻拿不到任何一場勝利，包括對戰悍將隊兩敗，下半季排名仍居第2，落後統一獅隊2.5場勝差。