吳念庭單季10轟感謝總教練 辻發彥：值得驕傲

日本職棒西武獅隊台將吳念庭今天敲出本季第10發全壘打，他表示，要有足夠多的出賽機會才有辦法達成，非常感謝總教練辻發彥。辻發彥說，吳念庭能有雙位數全壘打值得驕傲。

吳念庭先發打第7棒、擔任左外野手，首打席就敲出安打，第3局滿壘時選到保送擠回1分，第7局更是轟出陽春全壘打，總計3打數敲出2支安打，包辦2分打點、送回1分。吳念庭本季目前出賽119場，打擊率2成52，累積47分打點，並敲出10發全壘打。

能達成單季雙位數全壘打，吳念庭接受日本媒體訪問時表示，非常開心，也讓自己更有自信。他也指出，只有出賽數多、能站在打擊區上，才有機會留下這樣的成績，「很感謝啟用我的總教練」。吳念庭本季首度得到重用，出賽數已經超過去年的2倍。

西武總教練辻發彥受訪時談到吳念庭的表現，「因為我不是全壘打型的選手，在球員生涯時也沒有敲出單季10轟（最多8轟），我認為10發全壘打是非常大的數字，但吳念庭拚死拚活努力到現在，能敲出單季10轟，非常值得驕傲。」

吳念庭是史上第5個敲出單季雙位數全壘打的旅日台灣選手，之前分別有生涯敲出277轟的陳大豐、「亞洲巨砲」呂明賜、現任中信兄弟總教練林威助，以及讀賣巨人隊的陽岱鋼，上一次有台將敲雙位數全壘打，是2018年時陽岱鋼敲出10轟，他單季最多有25轟。