中職／布雷克完封勝味全 本季3次完封追平近8年紀錄
中華職棒統一獅隊今天在台南球場以4：0擊敗味全龍隊，先發投手布雷克投出一場9局完投完封勝，也是個人本季第3次完封，追平中職近8年最多，布雷克本季主場「無敵」神話也仍持續中。
龍隊排出「全左打」的先發打線，對右投布雷克沒有影響，開賽連續解決7人次，才被第8棒的洪瑋漢敲出安打，接下來直到7局才又被李凱威敲安，一路沒遇到太大威脅。
8局投完，布雷克只用了96球，9局當然繼續拿著手套上場，最後用110球投完全場，就被敲出2安打而已，另有4次三振，沒有保送，防禦率下降到1.91。
這是布雷克本季投出的第3場完投完封，前兩次分別在4月14日對富邦悍將隊、7月22日對龍隊，中職上次出現單季3場完封的投手已是2014年義大犀牛隊希克，聯盟紀錄則是1995年郭進興的7場完封。
獅隊打線也早早得分，即使面對的是「龍王」 王維中。1局下林靖凱二壘打後靠著暴投上三壘，吳桀睿的安打敲回第1分，3局下則是2出局、兩人在壘時，林安可轟出個人本季第11發全壘打，一口氣敲回3分。
布雷克收下個人本季第14勝，甩開中信兄弟隊德保拉，獨居聯盟勝投王，其中在主場拿下9勝0敗，台南球場就占了7勝，對戰味全龍則是6連勝。
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