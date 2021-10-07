快訊

獨／徐巧芯才退群 老公劉彥澧接任國民黨革實院副院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宋家豪本季第2勝到手 出賽58場洋聯並列第2多

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

樂天隊今天作客千葉對決羅德隊，旅日投手宋家豪中繼1局無失分，隊友在9局上攻下超前分，他也奪下本季第2勝，樂天終場3：2獲勝，羅德中斷3連勝。

此役打完前7局2：2平手，宋家豪8局下登板，接替樂天先發投手則本昂大，面對羅德中心棒次，先讓中村獎吾揮出二壘滾地球出局，再三振古巴洋砲馬丁（Leonys Martin），接著被萊德（Brandon Laird）揮出安打，羅德換上和田康士朗代跑、盜二壘失敗，宋家豪投22球完成任務。

樂天9局上面對羅德第3任投手益田直也，靠島内宏明保送、鈴木大地犧牲觸擊、渡邊佳明二壘打攻下致勝分，宋家豪成為勝利投手。

樂天搶下重要勝利，仍在太平洋盟排名第3，落後羅德3場勝差，和榜首歐力士隊之間有4.5場的差距。

宋家豪本季出賽58場是隊上最多，和西武隊平良海馬並列洋聯第2，落後今天吞敗的益田直也3場，戰績2勝3敗24中繼4救援、防禦率2.43。

羅德 宋家豪 樂天

延伸閱讀

日職／宋家豪用9球演出3上3下 樂天奪3連勝

日職／宋家豪關門失1分守住勝利 王柏融代打靠失誤上壘

日職／悲情田中將大連6戰未勝 宋家豪終結歐力士攻勢

日職／連8場無失分 宋家豪驚險收下第4次救援成功

相關新聞

中職／曾仁和未有旅外回歸壓力 因選秀順位不是很前面

樂天桃猿隊投手曾仁和經過7後援任務後，確定10日在桃園主場以先發身分亮相，對決統一獅隊；他表示，上周就接獲通知，將在這場...

中職／對抗布雷克 龍隊「全左打」先發史上第一次

味全龍隊今天排出史上首見的9棒「全左打」先發打線，應戰統一獅隊右投布雷克，然而布雷克還有主場「加成」，本季在台南球場還沒...

中職／看到東奧國手奪牌就落淚 郭嚴文出賽千場很驕傲

樂天桃猿隊昨天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，兩隊打完延長12局10：10平手，猿隊老將郭嚴文在這場打到半夜12點14分的比...

錯失92奧運與職棒 年近50仍打公開組的慢壘傳奇

「都快50歲了還打公開組，真的是老妖怪！」北海鱈魚香絲教練唐承浩笑說。在慢速壘球界只要提到他，幾乎無人不知，可以稱為慢壘界的傳奇人物─林松承。 以年輕人天下的公開組，49歲的林松承以高安打率、上

日職／吳念庭敲出第10轟 台將雙位數全壘打第五人

台灣好手吳念庭相隔14天再開轟，今天對軟銀隊轟出的陽春砲，也是本季第10轟，幫助西武隊以7：0拿下勝利，終止4連敗，吳念...

中職／韓職找台灣外援 味全2大本土王牌也入列

擁有超過150公里速球和優異協調性的徐若熙，在畢業前就已是中職各隊關注的焦點，今年在選秀會上被味全龍選中，本季在中職出賽19場，投出94K、防禦率3.05，不俗的表現讓他獲韓媒點名「是有希望登陸韓職的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。