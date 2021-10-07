日職／宋家豪本季第2勝到手 出賽58場洋聯並列第2多

樂天隊今天作客千葉對決羅德隊，旅日投手宋家豪中繼1局無失分，隊友在9局上攻下超前分，他也奪下本季第2勝，樂天終場3：2獲勝，羅德中斷3連勝。

此役打完前7局2：2平手，宋家豪8局下登板，接替樂天先發投手則本昂大，面對羅德中心棒次，先讓中村獎吾揮出二壘滾地球出局，再三振古巴洋砲馬丁（Leonys Martin），接著被萊德（Brandon Laird）揮出安打，羅德換上和田康士朗代跑、盜二壘失敗，宋家豪投22球完成任務。

樂天9局上面對羅德第3任投手益田直也，靠島内宏明保送、鈴木大地犧牲觸擊、渡邊佳明二壘打攻下致勝分，宋家豪成為勝利投手。

樂天搶下重要勝利，仍在太平洋盟排名第3，落後羅德3場勝差，和榜首歐力士隊之間有4.5場的差距。

宋家豪本季出賽58場是隊上最多，和西武隊平良海馬並列洋聯第2，落後今天吞敗的益田直也3場，戰績2勝3敗24中繼4救援、防禦率2.43。