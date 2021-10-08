日職／吉田立牌陪隊友拼優勝 令人想起帶鋒哥去北京

職棒球員在球場上拼戰，受傷在所難免，有時候傷勢更大到需要數月的治療復健期，近期最令日職球迷震驚的就是歐力士主砲吉田正尚的傷退，吉田在9月初因為左腿筋損傷被抹消登錄，也中止了他自從17年10月以來的連續512場出賽紀錄，所幸在休息了3個多星期後於9月底重回一軍；不過回到一軍後沒幾場，就又因為被觸身球打到右手腕而導致右尺骨骨折，由於骨折需要更長時間恢復，等於宣告吉田本季完全報銷。

吉田自從17年季中站穩先發後，就一直維持高檔的打擊狀況，18年後單季的打擊率就沒有低於3成2過，去年更以3成50拿下個人首座打擊王，不但是這幾年來歐力士陣中最倚重的主力打者，也可說是全日職最穩定的打者，今年受傷前共出賽了110場，打擊率是全日職最高的3成39，另外也有21轟及72分打點的成績，由於吉田的打席數為455個，已超過規定打席數，而居次森友哉的3成12與他差距太大，因此吉田即使傷退，仍有很大的機會獲得打擊王的獎項。

歐力士今年5月結束時還是洋聯倒數第2名，6月開始拉出一波高潮，7月衝上聯盟龍頭，進入9月後與羅德展開量子糾纏，9月底再度奪回首位，但兩隊目前仍只有半場勝差的距離，兩隊最後各剩下15場左右的賽程，吉田的缺陣對於歐力士在這最後的關鍵時刻，無疑是個很大的利空，比起個人獎項，吉田遺憾的應該是無法在球隊爭冠的最後階段貢獻自己的力量吧，畢竟這是歐力士在相隔25年後離聯盟優勝最近的一季了。

吉田9月及10月缺陣的10場賽事，歐力士的戰績是9勝10敗1和，雖然敗多於勝，但其實並沒有想像中的淒慘，主要就是取代他打第3棒的年輕小將紅林弘太郎有不錯的表現，19歲的紅林今年首度常駐一軍先發名單，以往都打後段棒次的他，9月中調往第3棒，在吉田10月初再度因骨折缺陣後也是持續由他扛第3棒，他在打第3棒的12場比賽中，打擊率雖然是不算高的2成55，但打出4轟及12分打點，長打威力發揮得不錯，也稍微減低歐力士在少了吉田後的火力影響。

吉田正尚(中)缺陣時，紅林弘太郎(左)代替他打第3棒的表現不錯，而中心棒次的杉本裕太郎(右)則是維持穩定的長打火力。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

吉田雖然因傷整季報銷，但日前歐力士球團特別準備了他的看板放在場邊的休息室裡坐鎮，讓吉田這位球隊的精神領袖與場上的學長學弟們同在，一起撐過未來10幾場比賽的考驗，迎接期待已久的聯盟優勝到來。

將傷退球員的球衣或是用品擺放在休息室中，象徵精神與隊友同在的例子不少，但近期令台灣球迷印象較深刻的應該是前年的世界12強棒球賽，當年日本國家隊的中外野大將秋山翔吾，在大賽前的熱身賽一樣是被觸身球打到骨折而被迫離隊，但就算人離開，他55號AKIYAMA的球衣卻被高掛在場邊休息室區，一路從預賽時在台灣的桃園、台中到回日本後的千葉、東京，跟著球隊及隊友南征北討，在千葉的第一場比賽，秋山現身球場，之後在日本的每場比賽，他都到現場觀戰，最後在日本拿下最後一個出局數奪下金牌之後，秋山再次穿上球衣，衝進場內與隊友一同慶祝。

秋山翔吾在前年12強賽前的熱身賽傷退，但他的球衣隨著日本隊南征北討，日本奪金時也一起進入場內慶祝。 擷圖自日本武士官方網站

時間拉回到中華隊08年初在洲際棒球場舉行的奧運8搶3資格賽，正式開賽前球隊精神領袖陳金鋒因為舊傷復發，傷勢嚴重，不得不忍痛退出代表隊，那時陣中學弟如林智勝、羅國輝(現高國輝)等人，將「帶鋒哥去北京」做為全隊上下一致的信念，更是全台灣球迷的共同心願，當時陳金鋒雖傷退，仍破例以訓練員身份進入休息區，因此在確定打進北京奧運後，他也一起在場中享受晉級的喜悅。

2008年北京奧運棒球8搶3資格賽前，陳金鋒因舊傷復發而退出國家隊，當時「帶鋒哥去北京」成了全台灣球迷心中最大的願望。 聯合報系資料照片

吉田雖然是人形立牌而不是真人在場邊或休息區，但與秋山及鋒哥相同，縱使無法上場，也帶著與隊友共同奮鬥的精神在幫球隊加油，至於是否能跟兩位前輩一樣嚐到甜美的喜悅滋味，就放寬心交給教練團及隊友們吧。