日職／王柏融1安打1保送 火腿仍未甩掉墊底命運

日本火腿隊作客大阪巨蛋，今天對歐力士隊進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融擔任火腿先發6棒指定打擊，兩次打數揮出1支安打，另有1次保送，火腿終場3：4落敗，還是無法甩掉太平洋聯盟排名墊底的命運。

王柏融對歐力士3連戰首戰8局上代打遭三振，昨天未出賽，今天2局上從歐力士先發投手増井浩俊的手中揮出安打，接下來兩次打擊分別是4局上獲保送、7局上二壘飛球出局，本季出賽82場打擊率2成30、全壘打8支、打點44分。

火腿今天賽前和排名第5的西武隊之間沒有勝差，西武以7：0擊敗軟銀隊，加上火腿輸球，兩隊之間勝差變成1場；火腿本季只剩18場比賽，想進季後賽幾乎無望，能否擺脫排名倒數第1值得觀察。