日職／吳念庭敲出第10轟 台將雙位數全壘打第五人

台灣好手吳念庭相隔14天再開轟，今天對軟銀隊轟出的陽春砲，也是本季第10轟，幫助西武隊以7：0拿下勝利，終止4連敗，吳念庭不忘感謝監督辻發彥給予機會，才有辦法敲出雙位數全壘打。

吳念庭今天先發第七棒、左外野手，2局首打席就敲出安打，終止連12打席無安打的小低潮，3局下更在滿壘時選到保送，擠回1分打點，西武也取得2：0領先。

4局下西武攻下2分，不過吳念庭在滿壘時敲出飛球出局，沒有添分，7局下則把球敲得更遠，轟上西武球場的右外野觀眾席，打回西武第5分，也帶動單局3分攻勢。

吳念庭表示，先發投手松本航很拚，能夠敲出全壘打真是太好了，「這是第10發全壘打，能夠到雙位數真的很開心，也讓我更有自信，沒有大量打席就無法有這樣的成績，要感謝監督給予機會」。

松本航用135球投出生涯第一次的9局完投完封，只被敲出2支安打，另送出10次三振，也有4次保送，順利收下本季第8勝（8敗）。

吳念庭總計3打數2安打，打擊率回升到2成52，另有2打點、1得分、1次保送上壘，加上這發全壘打，也成為第五位在日職單季敲出雙位數全壘打的台灣球員，前有呂明賜、陳大豐、林威助以及，最近一次是2018年的陽岱鋼。