中職／對抗布雷克 龍隊「全左打」先發史上第一次

味全龍隊今天排出史上首見的9棒「全左打」先發打線，應戰統一獅隊右投布雷克，然而布雷克還有主場「加成」，本季在台南球場還沒吞下過敗投，堪稱「台南王」。

龍隊因吉力吉撈・鞏冠昨日跑壘導致身體不適，由劉時豪扛起今天蹲捕任務，加上左右開弓的赫雷拉在2局上首打席也站上左打打擊區，確定全採用「左打」，就連先發投手王維中也是左投。

中職過去最多單隊單場先發野手「左打」人數是8人，在赫雷拉「配合」下，今天龍隊成為史上第一支先發9名野手全都採左打的打線，不過不能算是全部「純」左打。

布雷克今年對付右打確實較有壓制性，被打擊率僅1成58，對戰左打的被打擊率則是相對較高的2成20，被敲出的7支全壘打中，有6發都是被左打敲出。

龍隊今天先發打線中，有六人都對上布雷克敲過安打，最多是陳品捷的8支安打，對戰打擊率5成33，另外張祐銘、郭天信、李凱威、張政禹、赫雷拉也都曾敲安。

布雷克還有一項優勢，本季在台南球場先發8場，戰績是6勝0敗，是本季在台南拿下最多勝投的投手，防禦率僅0.61；加上在花蓮出賽2場、澄清湖1場，布雷克在主場11場先發拿下8勝0敗，防禦率0.76。