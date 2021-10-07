快訊

中共恐在2025侵略台灣？美國在第一島鏈的合縱連橫

主計長稱蚵仔麵線「1碗20元」 阿宗麵線說話了

中職／看到東奧國手奪牌就落淚 郭嚴文出賽千場很驕傲

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
郭嚴文很開心達成出賽千場紀錄，也為自己感到驕傲。記者藍宗標／攝影
郭嚴文很開心達成出賽千場紀錄，也為自己感到驕傲。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊昨天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，兩隊打完延長12局10：10平手，猿隊老將郭嚴文在這場打到半夜12點14分的比賽，完成生涯出賽第1千場紀錄，成為中職史上第29人，他說：「為自己感到很驕傲。」

昨天馬拉松比賽打了5小時39分鐘，是歷年延長賽不中斷最長比賽時間新紀錄。

郭嚴文昨天8局下代打敲出兩分打點二壘打，猿隊這半局攻下4分追平比數，但他揮出安打前，因自打球打到右腳大姆指，一度接受治療，出現關鍵二壘打後，由黃敬瑋接替跑壘。

中職開打32年，能夠達成1千場出賽的球員不多，郭嚴文表示，每場比賽不管打得再好，或是出現連續安打，都只是一場比賽而已，達成千場很驕傲、也很開心。

郭嚴文坦言下半季開打時一度感到氣餒，球技受到心理層面影響較大，他說：「打不好沒藉口，一定要突破，也要求自己沒做什麼之前，不要有負面想法。」

郭嚴文表示，昨天打出安打後，主動說要退場，以前比較少這樣，當時也怕跑不回來，「沒想到出賽千場紀錄是這樣，還是讓健全的人（黃敬瑋）去跑比較快。」

中職最多出賽紀錄是張泰山1863場，猿隊詹智堯只差4場，有機會成為史上第30人，郭嚴文強調，有注意到詹智堯快達成了，自己也還想再拚，多打一場是一場。

自己每次出現重大紀錄時，郭嚴文不會輕易哭泣，而是提醒自己再努力，但他在東京奧運期間只要看到國手拿牌，形容自己可以「一秒落淚」，原因是感同身受，充分體會運動員的辛苦，他說：「就是很感動。」

郭嚴文 中職

延伸閱讀

中職／曾仁和未有旅外回歸壓力 因選秀順位不是很前面

中職／史上第10場跨日戰！猿象12局戰平 時間也破紀錄

中職／兄弟新洋投預計周五抵台 林威助：是個賭注

中職／界內誤判王威晨剩二壘打 助總：場內全壘打都有可能

相關新聞

中職／曾仁和未有旅外回歸壓力 因選秀順位不是很前面

樂天桃猿隊投手曾仁和經過7後援任務後，確定10日在桃園主場以先發身分亮相，對決統一獅隊；他表示，上周就接獲通知，將在這場...

中職／看到東奧國手奪牌就落淚 郭嚴文出賽千場很驕傲

樂天桃猿隊昨天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，兩隊打完延長12局10：10平手，猿隊老將郭嚴文在這場打到半夜12點14分的比...

錯失92奧運與職棒 年近50仍打公開組的慢壘傳奇

「都快50歲了還打公開組，真的是老妖怪！」北海鱈魚香絲教練唐承浩笑說。在慢速壘球界只要提到他，幾乎無人不知，可以稱為慢壘界的傳奇人物─林松承。 以年輕人天下的公開組，49歲的林松承以高安打率、上

中職／韓職找台灣外援 味全2大本土王牌也入列

擁有超過150公里速球和優異協調性的徐若熙，在畢業前就已是中職各隊關注的焦點，今年在選秀會上被味全龍選中，本季在中職出賽19場，投出94K、防禦率3.05，不俗的表現讓他獲韓媒點名「是有希望登陸韓職的

日職／一軍打擊率不到一成 中田翔恐面臨引退危機

中田翔陷入職業生涯最大危機!先前惹出對隊友施暴的惡行，引發各界撻伐，被交易至巨人獲得改頭換面的機會後，近日卻二度遭降二軍，根據日本媒體報導，他恐怕將面臨到本賽季結束後要引退的窘迫困境。 日媒《FRI

中職／兄弟打小球 許基宏跑出生涯年

中信兄弟隊今年小球戰術多，重砲手許基宏意外受惠，本季累積六次盜壘成功，超越生涯前七年總和，他笑說：「或許大家對他印象不是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。