中職／看到東奧國手奪牌就落淚 郭嚴文出賽千場很驕傲

樂天桃猿隊昨天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，兩隊打完延長12局10：10平手，猿隊老將郭嚴文在這場打到半夜12點14分的比賽，完成生涯出賽第1千場紀錄，成為中職史上第29人，他說：「為自己感到很驕傲。」

昨天馬拉松比賽打了5小時39分鐘，是歷年延長賽不中斷最長比賽時間新紀錄。

郭嚴文昨天8局下代打敲出兩分打點二壘打，猿隊這半局攻下4分追平比數，但他揮出安打前，因自打球打到右腳大姆指，一度接受治療，出現關鍵二壘打後，由黃敬瑋接替跑壘。

中職開打32年，能夠達成1千場出賽的球員不多，郭嚴文表示，每場比賽不管打得再好，或是出現連續安打，都只是一場比賽而已，達成千場很驕傲、也很開心。

郭嚴文坦言下半季開打時一度感到氣餒，球技受到心理層面影響較大，他說：「打不好沒藉口，一定要突破，也要求自己沒做什麼之前，不要有負面想法。」

郭嚴文表示，昨天打出安打後，主動說要退場，以前比較少這樣，當時也怕跑不回來，「沒想到出賽千場紀錄是這樣，還是讓健全的人（黃敬瑋）去跑比較快。」

中職最多出賽紀錄是張泰山1863場，猿隊詹智堯只差4場，有機會成為史上第30人，郭嚴文強調，有注意到詹智堯快達成了，自己也還想再拚，多打一場是一場。

自己每次出現重大紀錄時，郭嚴文不會輕易哭泣，而是提醒自己再努力，但他在東京奧運期間只要看到國手拿牌，形容自己可以「一秒落淚」，原因是感同身受，充分體會運動員的辛苦，他說：「就是很感動。」