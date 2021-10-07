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中職／韓職找台灣外援 味全2大本土王牌也入列

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若熙獲韓媒點名「是有希望登陸韓職的中職球員」。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影
徐若熙獲韓媒點名「是有希望登陸韓職的中職球員」。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影

擁有超過150公里速球和優異協調性的徐若熙，在畢業前就已是中職各隊關注的焦點，今年在選秀會上被味全龍選中，本季在中職出賽19場，投出94K、防禦率3.05，不俗的表現讓他獲韓媒點名「是有希望登陸韓職的中職球員。」

韓媒《MHN Sports》昨日分析4位有望轉戰韓職的中職球員，除了兩位洋投:防禦率王外加三振王的德保拉，以及統一王牌布雷克，今年紛紛加入味全龍的兩大本土王牌王維中、徐若熙也榜上有名。味全龍同樣也是在選秀會上簽下返台發展的王維中，目前是陣中的王牌投手，徐若熙也因此被定位於第二號先發。

基於米蘭達和卡本特轉戰韓職後表現優異，又因疫情影響許多選手不願離開大聯前往韓職，於是韓職球團開始把目光投向中職，並表示下賽季挖角台灣選手作為外援的可能性極高。

味全龍隊先發投手「龍王」王維中再度被韓職相中。 聯合報系資料照記者林伯東／攝影
味全龍隊先發投手「龍王」王維中再度被韓職相中。 聯合報系資料照記者林伯東／攝影

韓媒以2000年出生、擁有154KM速球的超級新秀來介紹徐若熙，看來是對徐若熙的年紀和球速感到印象深刻，尤其他在今年初登板時連飆11K驚為天人。另外韓媒也提到曾效力韓職NC恐龍的王維中，不過認為他若再度旅外至少要等到三年後。

疫情 恐龍 米蘭

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