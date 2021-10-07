快訊

中共恐在2025侵略台灣？美國在第一島鏈的合縱連橫

主計長稱蚵仔麵線「1碗20元」 阿宗麵線說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾仁和未有旅外回歸壓力 因選秀順位不是很前面

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
曾仁和全力備戰10日首場先發任務，不給自己太大壓力。記者藍宗標／攝影
曾仁和全力備戰10日首場先發任務，不給自己太大壓力。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊投手曾仁和經過7後援任務後，確定10日在桃園主場以先發身分亮相，對決統一獅隊；他表示，上周就接獲通知，將在這場比賽先發，之前比賽最多只投1到2局，這場比賽會有球數限制。

曾仁和9月16日在中職一軍首次亮相，目前出賽7場合計9.1局失兩分，戰績3中繼、防禦率1.93。

他表示，從二軍比賽受到疫情影響、一度沒有比賽開始，就未再先發過，備戰10日對獅隊之戰有觀察一些數據，稍微有些想法。

今年從海外回歸中職的球員特別受到注意，曾仁和是猿隊在選秀會第3輪挑中，他說：「覺得壓力還好，選秀輪次不是很前面。」

隊上同樣有前旅日投手陳冠宇返台發展，曾仁和強調，和陳冠宇就是像正常朋友一樣聊天，「除非前輩自己來找我聊，我不會刻意去打擾他。」

曾仁和在美國職棒打球時，就有聽重金屬音樂的習慣，很期待10日首次先發，認為主場音樂很不錯，家人、朋友到時也會到場觀戰。

加入中職戰場後，曾仁和仔細觀察國內打者，長打、纏鬥能力都很好，就算投到兩好球也不容易解決，他說：「中繼任務通常面對同一名打者，主要是用配球擾亂打者節奏，10日先發不會想太多，全力完成教練交待的任務就對了。」

曾仁和的父母10日確定從高雄開車北上觀戰，他笑說：「車子放在高雄，爸媽剛好可開上來，我再請他們坐高鐵回去。」

曾仁和 中職 陳冠宇

延伸閱讀

中職／鄭凱文也分享先發訣竅 陳冠宇收各方暖心安慰

中職／內疚、難過之際總仔來安慰 陳冠宇被戳爆淚腺

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

中職／猿隊明日先發報錯人 陳冠宇還是周末限定

相關新聞

中職／曾仁和未有旅外回歸壓力 因選秀順位不是很前面

樂天桃猿隊投手曾仁和經過7後援任務後，確定10日在桃園主場以先發身分亮相，對決統一獅隊；他表示，上周就接獲通知，將在這場...

中職／看到東奧國手奪牌就落淚 郭嚴文出賽千場很驕傲

樂天桃猿隊昨天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，兩隊打完延長12局10：10平手，猿隊老將郭嚴文在這場打到半夜12點14分的比...

錯失92奧運與職棒 年近50仍打公開組的慢壘傳奇

「都快50歲了還打公開組，真的是老妖怪！」北海鱈魚香絲教練唐承浩笑說。在慢速壘球界只要提到他，幾乎無人不知，可以稱為慢壘界的傳奇人物─林松承。 以年輕人天下的公開組，49歲的林松承以高安打率、上

中職／韓職找台灣外援 味全2大本土王牌也入列

擁有超過150公里速球和優異協調性的徐若熙，在畢業前就已是中職各隊關注的焦點，今年在選秀會上被味全龍選中，本季在中職出賽19場，投出94K、防禦率3.05，不俗的表現讓他獲韓媒點名「是有希望登陸韓職的

日職／一軍打擊率不到一成 中田翔恐面臨引退危機

中田翔陷入職業生涯最大危機!先前惹出對隊友施暴的惡行，引發各界撻伐，被交易至巨人獲得改頭換面的機會後，近日卻二度遭降二軍，根據日本媒體報導，他恐怕將面臨到本賽季結束後要引退的窘迫困境。 日媒《FRI

中職／兄弟打小球 許基宏跑出生涯年

中信兄弟隊今年小球戰術多，重砲手許基宏意外受惠，本季累積六次盜壘成功，超越生涯前七年總和，他笑說：「或許大家對他印象不是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。