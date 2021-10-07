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中職／曾仁和未有旅外回歸壓力 因選秀順位不是很前面
樂天桃猿隊投手曾仁和經過7後援任務後，確定10日在桃園主場以先發身分亮相，對決統一獅隊；他表示，上周就接獲通知，將在這場比賽先發，之前比賽最多只投1到2局，這場比賽會有球數限制。
曾仁和9月16日在中職一軍首次亮相，目前出賽7場合計9.1局失兩分，戰績3中繼、防禦率1.93。
他表示，從二軍比賽受到疫情影響、一度沒有比賽開始，就未再先發過，備戰10日對獅隊之戰有觀察一些數據，稍微有些想法。
今年從海外回歸中職的球員特別受到注意，曾仁和是猿隊在選秀會第3輪挑中，他說：「覺得壓力還好，選秀輪次不是很前面。」
隊上同樣有前旅日投手陳冠宇返台發展，曾仁和強調，和陳冠宇就是像正常朋友一樣聊天，「除非前輩自己來找我聊，我不會刻意去打擾他。」
曾仁和在美國職棒打球時，就有聽重金屬音樂的習慣，很期待10日首次先發，認為主場音樂很不錯，家人、朋友到時也會到場觀戰。
加入中職戰場後，曾仁和仔細觀察國內打者，長打、纏鬥能力都很好，就算投到兩好球也不容易解決，他說：「中繼任務通常面對同一名打者，主要是用配球擾亂打者節奏，10日先發不會想太多，全力完成教練交待的任務就對了。」
曾仁和的父母10日確定從高雄開車北上觀戰，他笑說：「車子放在高雄，爸媽剛好可開上來，我再請他們坐高鐵回去。」
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