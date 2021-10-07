日職／一軍打擊率不到一成 中田翔恐面臨引退危機

中田翔陷入職業生涯最大危機!先前惹出對隊友施暴的惡行，引發各界撻伐，被交易至巨人獲得改頭換面的機會後，近日卻二度遭降二軍，根據日本媒體報導，他恐怕將面臨到本賽季結束後要引退的窘迫困境。

日媒《FRIDAY》透露：「中田翔在二軍得到阿部慎之助以及巨人終身名譽監督長嶋茂雄的一對一指導，助他在二軍5場就狂轟4發全壘打，但上了一軍後卻判若兩人，就算做了各種努力改善擊球型態也不見成效。」

中田翔在8月底轉戰巨人隊後，40打數只敲出6支安打，如此不堪的表現導致他在9月中被下放到二軍，好不容易在二軍有6成打擊率的發揮，讓他能重返一軍的舞台，但不料狀況不但沒好轉反而更惡化，24打數只敲2支安打，打擊率低至0.083不到1成。

中田翔季初由於受到傷勢以及調整不佳的影響，打擊表現甚至比2017年的大低潮更為糟糕，後來又因痛毆學弟遭火腿無限期冷凍，日本媒體認為，一個鬧完事的選手打出這種糟糕成績，就算被開除也不意外，之所以巨人還一而再、再而三的給他機會，就是因為巨人一軍監督原辰德相信中田翔是有才華的球員，因此願意挺他。

不過原辰德可能也自顧不暇，有消息指出今年有可能就是原辰德擔任巨人監督的最後一年，「如果連原辰德都不在，中田翔的球員生涯很可能就此結束。」