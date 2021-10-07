中職／史上第10場跨日戰！猿象12局戰平 時間也破紀錄

樂天桃猿隊與中信兄弟隊在桃園棒球場形成一場打擊混戰，雙方投手都壓不住陣腳，打完8局以10：10戰平，而且一路打到12局都未再得分，最終握手言和，日期從6日跳到7日，成為史上第10場跨日大賽。

前6局打完，猿隊以4：3領先，不過7局上兄弟單局打滿一輪，連續突破陳冠宇、陳禹勳兩位投手，用5支安打、1次保送，換回5分，逆轉戰局。

陳冠宇轉中繼後首次出賽，結果不太理想，雖然6局接手後收下最後2個出局數，但7局續投只多抓1個出局數，丟掉4分大失血，總計1局被敲3支安打，另有2次四壞，防禦率上升到5.97。

好在陳冠宇不用吞敗，猿隊打線在8局下從6：10開始反擊，嚴宏鈞、林立、郭嚴文連續安打，生涯第1000場出賽的郭嚴文敲回2分打點，下一棒林泓育二壘打也有1分打點，2出局後邱丹的安打敲回追平分。

雙方以10：10打進延長賽，10局上兄弟先有攻勢，宋晟睿觸身球上壘後，趁著王威晨觸擊直衝三壘，與補位的捕手嚴宏鈞相撞，兩人一度倒地，現場也抬出擔架預備，所幸無大礙。

裁判原判嚴宏鈞觸殺成功，但經電視輔助判決，改判為未確實接捕，宋晟睿站上三壘，雖然最後仍未得分。

比賽在12局下跨越午夜12點，這是本季第2場、史上第10場跨日大戰，上一次是9月15日富邦悍將隊與統一獅隊在花蓮球場打完12局以7：7平手，單季2度出現跨日戰則是中職史上第一次。

最後打到凌晨12點14分結束，雙方10：10握手言和，耗時5小時39分，刷新史上不中斷比賽最長時間紀錄，原紀錄就是9月15日的悍將獅之戰。

富邦悍將隊與統一獅隊9月15日在花蓮一場超過5小時的跨日賽，最終7：7握手言和。 圖／擷取自Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊臉書

【中央社桃園7日電】

中職昨晚在桃園棒球場開打的賽事，樂天桃猿在8局下攻下4分追平，雙方打完12局還無法分出勝負，最終形成5小時39分史上不中斷最久賽事，且為史上第10場跨日大戰。

兄弟本來在7局上攻下5分大局，取得8比4領先，不過7局下及8局上雙方各得2分，到了8局下桃猿隊靠著嚴宏鈞、林立、郭嚴文、林泓育、邱丹接連敲出安打，攻下4分追平。

雙方鏖戰到延長賽12局仍無法分出勝負，最終以10比10握手言和。單場MVP由在第8局代打敲出關鍵二壘安打的郭嚴文，他也達成生涯第1000場出賽，為史上第29人達成，他在上一場比賽終結連28打數沒有安打的低潮後，連2場都有安打表現。

最終耗時5小時39分，為中職史上延長賽不中斷最長比賽時間，突破今年9月15日的紀錄。且此戰在凌晨0時14分結束，成為史上第10場跨日大戰，更是本季第2度，首次單季有2場跨日賽事。

兄弟先發投手呂彥青用103球投5局，被敲6支安打，投4次保送、5次三振失3分含2責失；之後動用加百利、謝榮豪、蔡齊哲、吳俊偉、官大元、李振昌、王奕凱接連登板，其中官大元投1.1局、李振昌投1.2局都沒有失分。

桃猿隊先發黃子鵬則是用86球投5.1局，被敲7支安打失3分；陳冠宇這場首度中繼登板，用36球僅投1局，被敲3支安打、投2次保送，失掉4分；接著陳禹勳、賴鴻誠都有失分，豪勁、朱俊祥各投2局無失分。