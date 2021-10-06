中職／陳韻文逃過滿貫砲 守住飛利士6連勝

統一獅隊守護神陳韻文在9局嚇了球迷一身冷汗，差點被黃柏豪轟出逆轉貫砲，但就是界內界外一線之隔，讓獅隊最終仍以6：3拿下勝利，先發投手飛利士也收下個人6連勝。

獅隊今天只用2局不到就擊倒龍隊強投徐若熙，2局下林安可敲安加上蘇智傑保送，兩出局後，陳重羽敲安拿下1分，林祖傑也選到保送，接下來林靖凱、吳桀睿接連敲安，各敲下2分，徐若熙退場後，陳傑憲再從劉家愷手中敲安，打回該局第6分。

徐若熙總計1.2局失6分責失，防禦率從2.40上升到3.05，失分創下生涯新高，局數則是生涯第二短，生涯最短先發局數是在4月3日時僅投1局，同樣在台南球場。

獅隊先發投手飛利士用97球投完7局，被敲4支安打中，包括2局上龍隊吉力吉撈．鞏冠的陽春砲，總共掉3分仍是優質先發，7月23日拿下生涯首勝後還沒輸過。

不過9局下飛利士勝投差點飛了，陳韻文登板後，因為失誤、保送、安打，無人出局形成滿壘，面對黃柏豪更被敲出一顆跨越右外野大牆的飛球，還好在全壘打標桿前轉出界外。

從可能的逆轉滿貫砲中逃過一劫，陳韻文也就此找回節奏，最後三振掉黃柏豪，連抓三個出局數，包括2次三振，力保不失。