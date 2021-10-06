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日職／吳念庭連12打數未敲安 仍有保送上壘
日本職棒西武隊9局上反攻未果，最終以2：4敗給羅德隊，吞下4連敗，台灣好手吳念庭暫未破除連12打席無安打的低潮，但選到一次保送上壘。
吳念庭今天擔任西武隊先發第三棒、三壘手，首局首打席選到保送上壘，不過接下來在3局、6局都吞下三振，8局上則敲出中外野飛球出局。
吳念庭總計3打數無安打，有1次保送上壘，從10月2日對火腿隊敲安後，最近11打數、12打席陷入安打乾旱期，打擊率也下降到2成49。
西武隊雖然靠著中村剛也在6局上的陽春砲，追到2分落後，9局上更是開局中村剛也、外崎修汰接連敲安，可惜最後3個出局數換不回1分，就以2：4落敗。
西武隊本季戰績不佳，在太平洋聯盟掉到倒數第二，62歲的監督辻發彥的任期最後一年，可能以執掌兵符五年來首次B段班位置作收，他今天賽後對於去留不願多談，只說：「會認真執教到最後一場比賽。」
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