中職／徐若熙爆6分生涯最多 投1.2局退場

味全龍隊徐若熙從二軍休息回來，今天面對統一獅隊登板先發，卻在第2局慘遭痛擊，丟掉生涯單場新高的6分責失，投1.2局也是生涯第二短暫局數。

徐若熙前一場在9月25日對樂天桃猿隊投出生涯最長的6局先發，僅失1分，隔天因調整而下二軍，跳過一次先發。

今天回到一軍投手丘，徐若熙首局投出三上三下，包括2次三振，2局上捕手吉力吉撈．鞏冠也轟出陽春砲支援，一度以1：0領先。

不料2局下徐若熙開局被林安可敲安，三振郭阜林後，又對蘇智傑投出保送，好不容易抓到第2個出局，接下來卻踩不住煞車，先被陳重羽敲安丟掉1分，又投出保送，接下來林靖凱、吳桀睿接連敲安，各敲下2分。

龍隊不得不將投了51球的徐若熙換下場，接手的劉家愷再被敲安，掉1分算在徐若熙帳上，徐若熙總計1.2局失6分責失，防禦率從2.40上升到3.05，被敲4支安打，另有3次三振、2次四壞。

徐若熙生涯最短先發局數是在4月3日時僅投1局，就因身體不適退場，同樣在台南球場，而過去單場最多失4分的紀錄也一併更新。