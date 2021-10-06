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中職／兄弟下半季盜壘少了 許基宏6盜跑出「生涯年」

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟許基宏。報系資料照／記者余承翰攝影
中信兄弟許基宏。報系資料照／記者余承翰攝影

中信兄弟隊今年小球戰術多，許基宏成為意外受惠者，至今累積6次盜壘成功，已超過生涯前7年總和，他笑說，或許大家對他印象不是「快腿」，「但我應該算剛剛好」。

兄弟今年觸擊推進是五隊中最多，看似主打「小球」，不過對於盜壘十分保守，到今天賽前，整季累積54次盜壘成功，與富邦悍將隊並列聯盟最少。

其實上半季兄弟39次盜壘成功還可排到第三，下半季15次掉到五隊最少，總教練林威助表示，上半季是以戰術配合為主，下半季有讓幾位選手「開綠燈」，自行決定盜壘，但實際次數也不多。

「執行盜壘也要有能夠盜壘的人。」林威助指出，不會輕易下盜壘戰術，原因在盜壘失敗跟比賽的走向會有關聯，因此在此事上還是會以當下戰況作為判斷依據。

兄弟今年除了王威晨、江坤宇都有10盜以上，許基宏盜壘成功數可排在第三，許基宏表示，主要都是配合球隊戰術，「或許那個時機點是適合跑的，只要球隊需要，就盡自己的能力去做」。

許基宏本季6次盜壘成功，只有2次是在壘上無其他跑者時，另外有1次是雙盜壘，2次是在三壘有人時盜二壘，1次是一壘有人時從二壘盜三壘。

過去7年總計只有4次盜壘成功，跑出「生涯年」的許基宏說，或許自己手長腳長，「一般人印象不算快，但其實我是不快也不慢，應該算剛好。」

許基宏 中信兄弟

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