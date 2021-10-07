錯失92奧運與職棒 年近50仍打公開組的慢壘傳奇

「都快50歲了還打公開組，真的是老妖怪！」北海鱈魚香絲教練唐承浩笑說。在慢速壘球界只要提到他，幾乎無人不知，可以稱為慢壘界的傳奇人物─林松承。

以年輕人天下的公開組，49歲的林松承以高安打率、上壘率與優異腳程站穩北海鱈魚香絲第一棒，同梯好友紛紛轉戰壯年組或長青組，只有他還屹立不搖，與兒子林煌尹同場先發更上演難得畫面，在慢壘界成為佳話。

其實林松承並非打慢壘起家，原名林國祥的他自螢橋國小開始接觸棒球，在萬華國中受到前三商虎球員黃世明父親黃正雄的指導，再到俊國青棒、省立體院，高中畢業打甲組聯賽，初登板就投贏傳統勁旅合庫，當時的他可以說是球隊主力投手，球速超過140公里以上，加上招牌指叉球，臂力、速度好，也入選中華儲訓隊45人名單，原本有望入選1992年奧運國手以及前進職棒，但在一次意外受傷後，改變了他的人生。

林松承在棒球是出色的投手，到壘球則化身優異的打者，獲封外號「切哥」。 Vincent studio／提供

「打甲組聯賽第一階段後的輪空那一週，在室內打擊場練球，我幫忙餵球給打者，沒想到球打中我右側下巴，牙齒掉了一半」，林松承回想當初，醫生告訴他半年內只能吃液體食物，嘴巴要封起來，不僅整個人大幅消瘦，運動員體能、肌力全得砍掉重練，巴塞隆納的國手夢也因此粉碎，他用「絕望」來形容當時心情。

同批的92年奧運銀牌國手紛紛進入職棒，林松承歷經當兵，曾被探詢是否有意加入職棒，但又因時間兜不攏，最終決定放下，轉行改做生意，而這幾年也開始打慢壘，沒想到一打就是30年，意外讓他找到另一片天空。

「從第一屆到現在全國壘球運動會，我代表台北市打到現在」，林松承說，他與陳國民(前旅美投手陳品學的父親)可以說是長年慢壘戰友(陳國民已轉戰長青組)，除了全國賽外，出國比賽更是常客，平均每年3到5次，30年來累計應超過百次以上，北海鱈魚香絲在泰皇盃締造三連霸，林松承就拿了兩次打擊獎。

林松承在棒球是出色的投手，到壘球則化身優異的打者，獲封外號「切哥」，他提到，許多有力量的年輕人在球還在高處就會想攻擊，自己則是將球跟到接近好球帶的範圍再出擊，能夠打得較平，形成安打機率高。而平時在台北市政府工務局水利處南區管理站工作的他，會利用巡守時騎腳踏車巡視河濱公園，自萬華、板橋一帶騎到木柵、景美，長年下來維持體能。

林松承的兒子林煌尹也跨足慢壘，父子檔成隊友同場打拚相當少見。 Vincent studio／提供

「打到幾歲沒有想過，要看球隊需不需要我啦！」林松承笑說，就讀輔仁大學大二的兒子林煌尹也跨足慢壘，父子檔成隊友同場打拚相當少見，也是林松承想好好珍惜的機會，「不管棒球還是壘球，都是穿著球衣在場上跑，都是一樣熱愛打球的心。」