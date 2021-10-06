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中職／鄧宇成開球背號有玄機 「無情工商」來得突然

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
奧運射箭好手鄧宇成今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
奧運射箭好手鄧宇成今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供

奧運射箭好手鄧宇成今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓，談起認識的球員剛好也是前猿隊的「台灣巨砲」陳金鋒，除了國際賽的因素外，鄧宇成說：「因為他有給我們吃雞胸肉。」

鄧宇成受邀為猿隊開球，投出帶有弧線的球路，但沒有落地，在本壘板附近落入捕手廖健富的手套裡，對於開球初體驗，他表示：「練習的時候很緊張，因為距離很遠，投完手滿痠的。」

奧運一起拿下射箭銀牌的隊友湯智鈞魏均珩都早鄧宇成一步開過球，鄧宇成認為自己在三人中算一般，湯智鈞開球的速度、準度都是公認的好，至於跟魏均珩挖地瓜球相比，鄧宇成笑說：「學長的速度很快，可能被地心引力抓住了。」

鄧宇成選擇穿上「737」號球衣，原來是女友家裡經營的超商名稱，鄧宇成選擇這個號碼沒有先報備，到球衣成品出爐才跟女友說；一旁陪伴開球的女友聽到他談及此事，笑得靦腆。

鄧宇成的「無情工商」還沒結束，當問到最熟悉的球員，他說出跟湯智鈞相同的答案「陳金鋒，除了常在國際賽看到鋒哥表現，鄧宇成提及曾收到陳金鋒聯名的「52鋒土雞胸肉」產品，「很好吃」。

鄧宇成接下來要在15日於全運會出賽，10月底的射箭企業聯賽冠軍戰更是重頭戲，要代表新竹市愛山林隊與魏均珩所屬的寒舍隊決戰，這是鄧宇成第一次打到冠軍戰，也希望能擊倒常勝軍的魏均珩。

奧運射箭好手鄧宇成（中）今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
奧運射箭好手鄧宇成（中）今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
奧運射箭好手鄧宇成今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
奧運射箭好手鄧宇成今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供

鄧宇成 魏均珩 湯智鈞 樂天桃猿

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