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中職／註冊新洋投有戰力空窗 德保拉投一休四機會小

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟先發投手德保拉。 記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手德保拉。 記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊2名新洋投預計周五抵台，但加上隔離、訓練時間，恐怕也要到11月才能成為戰力，中間空窗期，總教練林威助已有心理準備，要從本土投手中找人才。

兄弟若選擇在10月11日的註冊大限前註冊象魔力、瓦德茲，一軍將立刻少兩個外籍人手，甚至如果剩下1個名額選擇等待復健中的格里斯，代表會有3周時間，一軍只剩德保拉一名洋將。

林威助對此也已有準備，他盤點目前現有可先發的本土投手，至少有鄭凱文、陳琥、呂彥青，三人加上德寶拉，還需要一名土投，黃恩賜、楊志龍、魏碩成都是可能人選。

不過黃恩賜目前進度在傳接球、調整投球姿勢，楊志龍狀況比較不穩定，是否會讓德保拉投一休四？林威助說：「機會很小。」

雖然也有取得下半季冠軍、全年勝率第一的盼望，但林威助坦言，若真的接下來只剩一名洋將，只能打一場算一場，「有哪些球員就先用哪些球員，打出一場好比賽」。

象魔力、瓦德茲雖然今年都還有出賽，能夠預期投球狀況，但林威助對於隔離後能否立刻補上戰力仍有擔心，「1天不練球自己知道、2天不練球教練知道、3天不練球球迷知道，要隔離21天誰知道？」

林威助 黃恩賜

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