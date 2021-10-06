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中職／兄弟新洋投預計周五抵台 林威助：是個賭注

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊外籍戰力有新進度，根據球團表示，兩名新洋投象魔力、瓦德茲預計周五抵台，但要在11日的註冊大限前做出人選抉擇，總教練林威助坦言：「是個賭注。」

中職在本周的領隊會議中決議，洋將大限日期不會再延後，各隊必須在10月11日確定註冊洋將人選，兄弟目前手頭上有7名洋將，扣掉確定要離台的加百利，「三冠王」德保拉是不動人選，5選3仍然很頭大。

象魔力、瓦德茲若順利趕在註冊大限前抵台，林威助表示，如果沒有問題，會選擇註冊這兩位新人，「有超過50%的機率」。

現有人手也在考慮中，測試洋將高野圭佑將在今晚與一軍會合，最快周五就可出賽，養傷中的格里斯已恢復7、8成，開始牛棚練投，羅傑斯周日是否先發再測試一次則尚未有定論。

要在洋將未出關前決定人選，林威助表示：「一定是賭注，沒辦法，時間已經確定了。」也希望他們能在隔離期先看影片熟悉中職打者，縮短磨合期。

林威助 中職

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