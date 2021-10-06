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日職／與台灣選手都有淵源 火腿、西武監督季後退休

聯合新聞網 / 綜合報導
曾來台簽下王柏榕的日本火腿監督栗山英樹，本季結束後將退休。 聯合報系資料照
曾來台簽下王柏榕的日本火腿監督栗山英樹，本季結束後將退休。 聯合報系資料照

根據日本媒體報導，日本火腿監督栗山英樹和西武獅隊監督辻發彥都將在本季結束後退役，火腿的接替人選預計會是奧運日本武士隊監督稻葉篤紀，西武最可能的人選則為二軍監督松井稼頭央。

栗山英樹在2011年末接任日本火腿鬥士隊監督，並在2012年就率領球隊拿下太平洋聯盟冠軍，可惜最終在日本一敗給巨人，不過他在同年選進現今的二刀流巨星大谷翔平，2016年大谷翔平繳出全盛的二刀流表現，火腿也如願奪下日本一。

大谷翔平離隊後，近年來火腿表現不佳落居B段班，栗山英樹也曾使用過「假先發」、極端防守佈陣等戰略，今年他終於超越前火腿隊監督大沢啓二的654勝，以674勝躍居隊史最多勝教頭。今年是栗山英樹於火腿執教的第10年，他也決定卸下監督戰袍。

栗山英樹除了培養大谷翔平有成，台灣球員也與他頗有淵源，陽岱鋼在2007年至2016年都效力於火腿，王柏融也是被他相中引進球隊。

除了栗山英樹外，相當重用吳念庭的西武監督辻發彥因本季西武戰績依舊低迷，球季結束也將卸下總教練一職。

日本 奧運

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