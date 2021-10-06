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中職／左打剋星林子崴維持0安紀錄 盼成獅隊下半季爭冠關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅隊左投林子崴本季面對左打者16打席未被敲安。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊左投林子崴本季面對左打者16打席未被敲安。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊左投「格格」林子崴昨後援0.2局無失分，防禦率僅1.80，對決左打者已連16打席未被敲安，成為獅隊下半季牛棚大將。

林子崴上個月復出後擔任後援角色，加上今年崛起的吳承諭也擅於面對左打，在現今中職左強打當道的環境中，獅隊牛棚本季對戰左打的被打擊率竟比對右打還低，已然築起「剋左大牆」。

獅隊為保護林子崴，直到昨天他才在本季第一次連續出賽，並只花7球就解決富邦悍將林益全、張進德，本季目前對戰左打16打席尚未被敲安。「餅總」林岳平對媒體表示認為，投手教練納瓦洛經驗豐富，很會掌握左投出賽時機，也讓林子崴較好運作。

去年獅隊和中信兄弟爭奪總冠軍賽時，正好是林子崴韌帶置換手術後半年，他只能在電視前看隊友爭冠，他說：「當時專注復健，很想上場打拚，今年就能跟大家一起努力。」

獅隊下半季爭冠的兩大勁敵兄弟和桃猿陣中都有許多強力左打，因此「剋左」的林子崴有望扮演爭冠路上的重要因子。餅總說也說，「只要能連續2天出賽，就是第一好的牛棚左投。」

復健 手術 中信

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