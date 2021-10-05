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中職／界內誤判王威晨剩二壘打 助總：場內全壘打都有可能

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
五局上，桃猿陳俊秀搶攻三壘，兄弟王威晨飛撲刺殺不及。記者侯永全／攝影
五局上，桃猿陳俊秀搶攻三壘，兄弟王威晨飛撲刺殺不及。記者侯永全／攝影

中信兄弟今天以8：6擊敗樂天桃猿隊，第5局出現讓兩隊教頭都上場爭論的play，王威晨打向左外野起初被判界外，結局卻是明顯的界內，至少三壘打降級為二壘打，總教練林威助更認為以他的腳程，跑出場內全壘打都有可能。

岳東華在第5局擔任首位打者，突襲短打點出內野安打，王威晨掃向左外野的飛球，朱育賢撲下去未能接進手套，起初判為界外球。然而兄弟提出挑戰後確認落在界內，林威助上場爭取，不滿意只獲得二壘打判決，岳東華也須退回三壘，這局最終只靠宋晟睿的滾地球送回1分，無法形成大局。

林威助直言，「他（朱育賢）是差很多就撲下去，判界內至少是三壘打，以他（王威晨）的腳程也可能是全壘打，結果判界外，我們也沒辦法，就只能到二壘。」

許基宏此役以3分打點獲選單場MVP，另一亮點是陳文杰5打數敲4安打，看似打擊手感回溫，林威助不敢說得太早，但也替他開心。

「感覺是有一點回來，但是不確定有沒有辦法繼續保持。」林威助說：「結果是好的，應該要高興，至少他今天擊球的感覺是好的。」

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